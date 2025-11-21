С ветла Даскалова, определеният днес съдия-докладчик по наказателно дело срещу кмета Благомир Коцев, разпореди той да бъде преместен от Софийския затвор в затвора във Варна, предава Dariknews.

Със свое второ разпореждане тя насрочи за 27 ноември открито съдебно заседание от 13:30 ч., по време на което ще бъдат разгледани молбите от адвокатите на Коцев за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Припомняме, че по-рано днес Даскалова пое делото срещу варненския кмет, след като заместник-председателят на Окръжния съд във Варна Стоян Попов изтегли името ѝ на случаен принцип.

По закон съдията-докладчик има право да си направи отвод. „В случай на отвод процедурата се повтаря изцяло“, обясни Попов.

На 19 ноември Върховният касационен съд (ВКС) реши делото срещу градоначалника да се гледа от Варненския окръжен съд, а не от Софийски градски съд. Искането бе на тогавашния съдия-докладчик по делото. То бе уважено от съда, тъй като всички обвиняеми и по-голямата част от свидетелите живеят в района на Варненския окръжен съд. Според ВКС това ще осигури процесуална икономия и по-бързо разглеждане на казуса.

Спорът за това кой съд да се заеме със съдебното производство започна от момента на задържането на Коцев, тъй като първоначално в документите по него се твърдеше, че един от обвиняемите е лице с имунитет. Заради това делото - по преценка на разследващия инспектор от КПК и на Прокуратурата - бе преместено за разглеждане от Варна в София.

При внасянето на обвинителния акт срещу кмета на Варна и останалите арестувани обаче отпадна наличието на "лице с имунитет", за което Прокуратурата твърдеше, че е депутат от 51-вото Народно събрание. По тази причина отпадна и необходимостта съдебното производство да се разглежда в София.