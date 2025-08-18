П риключила е проверката на автошколата, в която се е обучавал 21-годишния Виктор Илиев, обвинен за жестоката катастрофа с автобус в София. От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” не са установили нарушения. Според данните, събрани от фирмата, Илиев е изпълнил всички задължителни часове. Практическият изпит е протекъл нормално, а листовките е решавал на таблет в т.нар „бяла стая” сам. Взел е теоретичната част от втория опит на 24 март, след като на 13-и същият месец е бил скъсан, предаде NOVA.

НЕВИЖДАНА НАГЛОСТ: Шофьорът, забил се в автобус, се надишал с райски газ!

„Първият изпит на листовки е бил неуспешен. След това се явява на 24 март, като там е успешен. Имаме запис на листовките. Сега се правят на таблет, където се отбелязва в електронен вариант какви са отговорите”, обясни Слав Монов, директор на ИА „Автомобилна администрация”.

Според част от автомобилните експерти случаят е показателен за купуването на шофьорски книжки. В ефира на „Твоя ден” Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България обясни, че е видял нарушения по време на изпита на Илиев. По думите му са избирани малки улички без трафик.

„Това за мен е купен изпит. Той трябва да тръгне пред учебния център и да приключи пред него. Така пише в наредбата. Само че изпитът тръгва от ДАИ. По методика има изискване - минимум 5 леви и 5 десни завои, както и обратни. Трябва да мине централни улици, булеварди. Аз прегледах изпита, първият лев завой е с допълнителна секция. Тоест няма ангажимент да осигурява предимство”, обясни той.

От Автомобилната администрация обясниха, че се е наложило изпитващият да започне от сградата на ДАИ заради проблем с камерата, който бил отстранен. Иначе и в този момент в интернет има няколко сайта, които предлагат шофьорски книжки, без да се минава на курс и изпит.

Според експерти по киберсигурност става въпрос по-скоро за финансови измами, отколкото за възможност за купуване на документ.

„Не сме получавали такива сигнали и не знаем за подобни схеми”, поясни Слав Монов, директор на ИА „Автомобилна администрация”

А за отсечката, на която стана катастрофата има подавани сигнали. Според живеещите в района вечер тя се превръща в писта.

Междувременно продължава да е тежко състоянието на настанените в „Пирогов” след катастрофата. Една от ранените жени е оперирана. Травматологичният екип на доц. Рашков извърши първа от поредица интервенции, които предстои да премине пациентката, съобщиха от лечебното заведение. Без промяна в състоянието са и настанените във ВМА.

Осем нарушения

8 нарушения има 21-годишният Виктор Илиев, който се вряза с автомобил в автобус в ранните часове миналия петък.

От СДВР заявиха за БНР, че той има 8 нарушения и те са за липса на технически преглед, аптечка и пожарогасител в автомобила.

При една от проверките пътник, който е бил в кола, управлявана от 21-годишния мъж, е бил без колан.

От столичната полиция уточняват, че преди да вземе книжка, Виктор Илиев е залавян да управлява автомобил.

Той е глобяван четири пъти, а веднъж е наказван с фиш за превишена скорост.