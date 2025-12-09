П олицията разследва под надзора на прокуратурата екшън в град Петрич. Сигнал за инцидента е подаден снощи към 18:50 часа на тел.112. Съобщено е за физическа саморазправа в района на улица „Христо Чернопеев“ в южния град между трима мъже - на 19, 26 и 38 години, всички от Петрич.

В резултат на инцидента 26-годишният е пострадал с прободна рана в областта на гърба и отрязана кост на лакътната става. Пострадалия е настанен за лечение в петричката болница. Със заповед за задържане до 24 часа са задържани другите двама мъже. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

По първоначални данни спорът между тях е още от Никулден, когато две фамилии се спречкали заради пусната силна музика по време на празника. След кратка словесна разправия ситуацията била овладяна, но напрежението останало.

След употреба на алкохол снощи мъжете от двете семейства отново се срещнали и конфликтът прераснал в масов бой. На мястото били изпратени екипи на полицията, които прекратили сбиването.

