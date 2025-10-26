К ървава сеч отнова се разигра сред млади хора.

Нощ на празненство се превърна в трагична в университета Линкълн в Пенсилвания, когато избухна стрелба по време на тържествата за завръщането в учебното заведение, при което един човек загина, а седмина други бяха ранени.

Според окръжната прокуратура на окръг Честър, стрелбата е станала пред Международния културен център на училището късно в събота след футболния мач за завръщането в училище.

Едно лице е задържано с огнестрелно оръжие, но не са повдигнати обвинения. Разследващите също така проверяват дали е замесен втори стрелец.

Властите твърдят, че нападението изглежда не е било планирано, а мотивът остава неясен.

Офисът на окръжния прокурор потвърди, че седем души са били ранени от огнестрелно оръжие. Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро заяви, че е бил информиран и е предложил пълна подкрепа на университетската общност.

Разследването продължава.

*Източник: TMZ

