К ървава сеч отнова се разигра сред млади хора.
Нощ на празненство се превърна в трагична в университета Линкълн в Пенсилвания, когато избухна стрелба по време на тържествата за завръщането в учебното заведение, при което един човек загина, а седмина други бяха ранени.
Според окръжната прокуратура на окръг Честър, стрелбата е станала пред Международния културен център на училището късно в събота след футболния мач за завръщането в училище.
Едно лице е задържано с огнестрелно оръжие, но не са повдигнати обвинения. Разследващите също така проверяват дали е замесен втори стрелец.
Властите твърдят, че нападението изглежда не е било планирано, а мотивът остава неясен.
Офисът на окръжния прокурор потвърди, че седем души са били ранени от огнестрелно оръжие. Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро заяви, че е бил информиран и е предложил пълна подкрепа на университетската общност.
Разследването продължава.
