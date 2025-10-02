П аникьосана 38-годишна жена вдигна на крак полицията в Петрич на 2-ри октомври през нощта. Около 2 часа тя пристигнала с местното полицейско управление и разказала през сълзи, че 16-годишната и дъщеря е била склонявана да проституира.

Според майката, от средата на септември до снощи момичето е било употребявано за тази цел против волята му и само признало кой и как го принуждава да продава тялото си. Мълчало от страх!

Незабавно е докладвано. Започнали издирване на лицата, замесени в тази гнусна история, писа struma.com.