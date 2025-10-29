Н аркоскаути ще предпазват децата от дрогата в училищата, това каза пред „Телеграф“ Стефан Бакалов, началник на отдел „Борба с наркотрафика“ към Агенция „Митници“. В програмата първоначално ще участват седем училища от страната.

Наркостаутите също ще са деца, минали през обучение в Агенция „Митници“. Така учениците ще помагат на приятели и съученици да се предпазват от наркотичните вещества. Във вторник в съвместна кампания „Не сте сами“ Агенция „Митници“ и НАП презентираха пред ученици опасностите от наркотиците и хaзарта.

Кампания

На демонстрацията, която се проведе на летище „Васил Левски“ в София присъстваха над 400 деца от 7 града в страната. „Децата трябва да се научат да избягват по всякакъв начин употребата на всякакви психоактивни вещества. Чрез кампанията ние им даваме съвети, за да могат да се предпазят в различни ситуации“, коментира Бакалов. Голяма част от подрастващите, дори и големите, са застрашени в дискотеките, защото дилърите много лесно могат да сложат без знанието на човек наркотик в чашата.

„Много пъти съм казвал че потребителите на кокаин не трябва да бъдат спокойни, защото зачестяват случаите, в които се слага в наркотика фентанил“, обясни Бакалов.

Команди

За да видят нагледно учениците служители от отдел „Борба с наркотрафика“ направиха демонстрация как залавят дилър, който слиза от самолета и се качва в кола, а в него има плик с наркотични вещества. Наркокучетата Гари, Кая и Хектор хванаха пласьора, който криеше пакет с дрога в куфара си.

„Кучетата слушат само партньора си, те приемат командите от него. Митът, че за да хващат наркотика, им се дават наркотици, не е верен“, коментираха служители.

„Проверка на един полет на 200 човека са необходими около 15 митничари, за да бъде направена в рамките на 20 минути. Това нещо за 20 минути може да го направи и едно куче“, разказва Бакалов.

