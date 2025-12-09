С толичният квартал „Люлин“ осъмна под блокада, след като отряд „Кобра“ заедно с екипи на полицията проведоха мащабна акция на няколко ключови локации в София.

Униформените са влезли за проверки в офиси на фирми за бързи кредити и заложни къщи, като част от разследване, което набира скорост, научи „Телеграф“.

Според източници акцията е свързана със съмнения, че именно от такива финансови структури може да е текла парична подкрепа за групи, участвали във вандалските прояви по време на протеста на 1 декември.

Операцията продължава и в момента, а очакванията са в следващите часове да има повече информация за резултатите и евентуални задържани.