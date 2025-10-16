М инистерството на вътрешните работи (МВР) предупреди за нова мащабна онлайн измама, която се разпространява чрез фалшиви имейли, изпратени уж от името на Главна дирекция „Национална полиция“ и Европол.

В съобщенията, озаглавени „Съдебни производства“, измамниците се представят за служители на МВР и използват логата на институциите, герба на полицията и дори подписа на бивш директор на ГДНП, за да придадат достоверност.

В писмата се твърди, че срещу получателя са повдигнати обвинения в киберпрестъпления, включително педофилия и детска порнография, и се настоява за плащане на „глоба“ от 8500 евро, за да бъде прекратено уж започнато дело и изтрита чувствителна информация.

Измамниците дори се позовават на несъществуващи закони, като заплашват получателите, че при отказ за „сътрудничество“ ще последва лишаване от свобода и глоба до 420 000 евро, а делото ще бъде публично разгласено „за назидание“.

Според МВР тази тактика цели да внуши вина и паника, така че жертвите да действат импулсивно и да преведат поисканата сума.

От Главна дирекция „Национална полиция“ категорично заявяват, че „това е измама!" И прозовават: "Не отговаряйте, не превеждайте пари и не отваряйте прикачени файлове.“

Полицията напомня, че официалните институции никога не изпращат подобни имейли, не изискват плащания онлайн и не уведомяват гражданите за дела чрез електронна поща, писа glasnews.bg.

Препоръки от МВР:

- Проверявайте внимателно подателя и домейна на имейла;

- Не отваряйте прикачени файлове и връзки в съмнителни съобщения;

- Не споделяйте лични данни и не извършвайте преводи по искане на непознати;

- При съмнение сигнализирайте в Националния център за киберсигурност.