С офийският градски съд измени мяркана на Никола Барбутов от "Задържане под стража" в "Домашен арест" с проследяваща гривна. Това съобщиха преди броени минути от Софийския градски съд.

Магистратите приеха, че доказателствата по делото разумно подкрепят вероятно извършено от Барбутов престъпление, но няма опасност да се укрие, както и да извърши престъпление. Той има добри характеристични данни и няма укоримо поведение преди процесното деяние, пишат още съдиите.

С оглед на това, че е внесен обвинителен акт и че СГП твърди, че е събрала всички доказателства, както и с оглед срока на задържане, който надхвърля обичайния срок за тези престъпления, няма реални предпоставки за продължаване на задържането, мотивира се съдът. Определението подлежи на незабавно изпълнение, както и на протест в 7-дневен срок пред САС.