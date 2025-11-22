Б ившата полицайка Симона Радева ще обжалва 5-годишната си ефективна присъда, която получи късно вечерта в четвъртък с решение на Софийския районен съд с председател Велизар Костадинов. „Не се знае на базата на какво съдът постанови такъв осъдителен съдебен акт. Ще го обжалваме“, категоричен е адвокатът й Иво Найденов.

СЛЕД ОСЕМ ЧАСА ЗАСЕДАНИЕ: Осъдиха Симона Радева на 5 години затвор!

По време на пледоариите прокуратурата поиска 2 години условно наказание с 4-годишен изпитателен срок. Заседанието по делото продължи близо 8 часа.

Ефективно

Скандалната полицайка е подсъдима за укриването на джигита Георги Семерджиев след тежката катастрофа на бул. „Черни връх“, при която загинаха две млади момичета през юли 2022 г. Бившата униформена е обвинена, че е донесла стълба, с която Семерджиев се е качил до балкона на жилището си след катастрофата, защото е изгубил ключовете си. На последното заседание в четвъртък Радева поиска да дава обяснения пред съда, но при закрити врати. Причината, която изтъкна, бе, че по време на обясненията си има опасност да разкрие данни и информация от личния и интимния си живот. Съдията в този случай прояви благосклонност и разпореди заседанието да бъде закрито за медиите. От прокуратурата посочиха, че по време на разследването са събрани достатъчно доказателства за авторството и вината на Симона Радева. Въпреки това прокурорът посочи като сериозно отегчаващо обстоятелство проявеното от Радева „хладнокръвие“ при действията ѝ по укриването на Семерджиев, той предложи наказанието й да бъде в изпитателен срок, а не ефективно.

Забрана

От своя страна адвокатът на Радева Иво Найденов настоява, че не тя е занесла стълбата на Семерджиев, а е помогнала на двама работници те да занесат стълбата. „Нито към този момент, нито след това е имала някаква индикация, че Семерджиев е човекът, който е извършил ПТП-то“, коментира Найденов. До обжалването Радева няма да има право да напуска пределите на България, тъй като съдът й наложи мярка подписка и забрана да напуска страната.

Захари Белчев