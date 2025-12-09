У жасна семейна трагедия разтърси кюстендилското село Соволяно! Баща и син – на 91 и 47 години – бяха открити мъртви в дома си, съобщиха от полицията в Кюстендил.

Телата са били намерени от съсед, който се усъмнил, че в къщата е настъпила странна тишина. След като влязъл вътре, мъжът се натъкнал на зловещата сцена и незабавно подал сигнал на 112.

При първоначалния оглед не са открити следи от насилие, което поставя разследващите пред множество въпросителни.

Полицията е образувала досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена. Предстоят експертизи, които да разкрият причините за мистериозната двойна смърт.