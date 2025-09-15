Ж естока катастрофа с буквално разполовена кола взе жертва на столичния булевард "Ботевградско шосе".

Според Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики автомобилът е "летял" с 218 км/ч при ограничение от 70 км/ч.

Ужас на „Ботевградско шосе“: Кола се разполови при зверски удар, има загинал! (СНИМКИ)

“Със сликове гуми, със 218 км/ч, на връх първия учебен ден, когато слагаме раниците на гърбовете на нашите деца и ги изпращаме на училище, в същия ден поредния джигит се размаза на входа на София“, написа Русинова във Фейсбук.

Шофьорът е починал при жестокия пътен инцидент. По първоначални данни той е самокатастрофирал и се е ударил в дърво, предаде БТА.

Произшествието се е случило около 9:30 часа.