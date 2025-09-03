И нцидент в градския транспорт в Бургас.

Автобус спрял рязко на кръстовище, а в резултат на това три пътнички са паднали на пода на превозното средство, получавайки различни наранявания, съобщиха от МВР.

41-годишна старозагорка е получила повърхностна рана на главата. Другите две пострадали - руска гражданка на 66 г. и 56-годишна полякиня, са с наранявания съответно на главата и на лявото коляно.

Пострадалите са прегледани и освободени за домашно лечение, без опасност за живота.

Не се съобщава причината за рязкото спиране.

Източник: NOVA