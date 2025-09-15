В арненският апелативен съд отказа екстрадицията на руски гражданин в родината му заради риск от погазване на човешките му права, съобщиха от пресслужбата на съда, цитирана от БТА.

Молбата за екстрадиция от Генералната прокуратура на Руската федерация и е заради наказателно производство срещу мъжа за измама, извършена от организирана група в особено големи размери в периода 2018 - 2020 г.

Руснакът е обявен за международно издирване и му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ от две инстанции на руския съд.

Окръжният съд във Варна е отказал екстрадицията, но прокуратурата протестира това решение. От пресцентъра на съда припомнят, че от март 2022 г. членството на Руската федерация в Съвета на Европа е прекратено. От септември 2022 г. страната престава да е Високодоговаряща държава по Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Руската Държавна дума е приела закон, според който решенията на Европейския съд по правата на човека, издадени след 15 март 2022 г., не подлежат на изпълнение. Тези факти обосновано водят до извода, че ще се препятства юрисдикцията на Европейския съд по правата на човека по жалби за нарушени права по Конвенцията за правата на човека от страна на граждани на Русия.

По същото дело са разследвани и родителите му - задържан в Русия е баща му, а Варненският окръжен съд отказа екстрадицията на майка му.

Решението на Апелативния съд във Варна е окончателно. Горната инстанция отмени взетата спрямо руснака мярка за неотклонение „подписка“.