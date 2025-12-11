С мъртта на една от най-обичаните турски звезди – Гюл Тют (известна като Гюллю), вече не е просто трагедия. Това се превърна в буря от лъжи, тайни, противоречия, аудиозаписи, изтрити видеа, алкохол, насилие и опит за бягство, която шокира цялата страна.

Singer dies after sixth floor balcony fall aged 51 as son breaks tragic news #rip #gullu https://t.co/tTAoNWCeCt pic.twitter.com/8FFwVmueY8 — Daily Star (@dailystar) September 26, 2025

Това, което започна като „нещастен инцидент“, днес се превръща в един от най-скандалните криминални случаи в южната ни съседка през последните години. Новите подробности, разкрити от прокуратурата, променят всичко.

Ужас в апартамента на шестия етаж

На 26 септември Гюллю, жената с мощен глас, която превърна арабеск музиката в страст за милиони в Турция, прекарва вечерта с дъщеря си Тюгян Юлкем Гълтер и нейна приятелка в дома си в Чънарджък. Алкохолът се лее, музиката свири, а звездата се оттегля за кратко в банята. Според доклада, подготвен за прокуратурата, докато Гюллю е в банята, дъщерята и приятелката ѝ отварят прозореца, пускат любимия ѝ ромски ритъм „Малкара“ и я привикват в салона. Оттук започва драмата, която завърши фатално.

Ще те хвърля

Анализът на аудиото от камерите в жилището, направен от турската агенция TÜBİTAK, цитирана от marica.bg, разкрива ужасен детайл. Гласът на Тюгян ясно произнася: „Сега ще те хвърля!“. Следват шумове от боричкане, викове и после... тишина.

Секунди по-късно, докато майка ѝ пада надолу от шестия етаж, дъщерята заявява студено, безмилостно, почти подигравателно: „Хайде, довиждане, бай-бай“. Тази реплика се превърна в символ на случилото се и в най-цитирания ред в турските медии.

Бягство в последната минута

След смъртта на Гюллю, полицията следи дъщерята и приятелката ѝ. Преди 2 дни ги засича с два големи куфара. Разследването твърди, че двете са се готвели да избягат първо към Грузия, а ако това се провали, към Франция. Планът им включвал дори скриване в ремарке на ТИР, за да избегнат засичане на границата или летищата.

Прокуратурата вече повдигна обвинения срещу двете жени, за умишлено убийство, опит за бягство, подвеждащи и взаимно противоречиви показания. Главният прокурор директно заяви, че екипът е „извършил непосилна задача, за да стигне до истината.

Скрити вражди, стари обиди и семейни тайни

Разследването хвърля светлина и върху напрегнатите отношения между Гюллю и дъщеря ѝ. Певицата страдала от пристъпи на ярост след алкохол, а според близки, между двете често избухвали скандали.

В месеците преди смъртта й имало съобщения, изпратени от Тюгян до семейни приятели, в които тя говорела за конфликтите с майка си. Защитата твърди, че думите ѝ са „извадени от контекст“, но докладът показва обратното.

Погребението на певицата

На погребението в Истанбул присъстваха хиляди фенове. Гюллю беше любимка на поколения, а песните ѝ са част от музикалната памет на Турция. Дъщерята ѝ пристигна със засилена охрана и колабира по време на траурната церемония.

Скандалът се разраства

В Турция казусът вече е определян като: „Най-шокиращото престъпление с известна личност от последните години“. Феновете искат възмездие. Прокуратурата твърди, че има още доказателства, които ще бъдат огласени.

Адвокатите подават жалби срещу журналисти и инфлуенсъри за клевета. И докато следствието продължава, Турция е разкъсана между гняв и любопитство. Едно е ясно, че смъртта на Гюллю няма да бъде забравена. А истината вероятно ще бъде още по-зловеща.