10 000 лв. гълта подготовката за елитна гимназия в София и големите градове, показа проверка на вестник „Телеграф“. Най-солена е тя, ако детето посещава индивидуални частни уроци. Тогава сметката за родителите може да набъбне до 8-10 хиляди лева за година. Наемането на частен учител струва около 50-60 лева на астрономически час. Ако детето ходи по два пъти на урок в седмицата и по двата предмета, това коства на семейния бюджет близо 1000 лева на месец. Обикновено подготовката трае 9 или 10 месеца. Още по темата - в новия брой на вестник "Телеграф" на 16 септември...