М лади девойки от България, често ученички, си докарват джобни пари, заработени през платформата за възрастни OnlyFans. Момичетата правят между 500 и 900 лева месечно от постъпления на техни фенове, които плащат, за да ги видят малко по-разголени, показа проучване на „Телеграф“.

Инфлуенсърките подмамват загорели мъже с атрактивни снимки, следвани от оферти за киберсекс и стриптийз пред уебкамера. Приходите им идват основно от месечни абонаменти и т.нар. „платено лично съдържание“ (PPV/Direct Messages), което си е чисто и просто голи снимки и видеа.

Достатъчно е девойката да обяви цена от $5 за абонамент за профила й, който да има атрактивно съдържание, с което да привлече поне 100-120 абонати, за да си изкара само от това близо 1000 лева печалба.

Разбира се, повечето печелят 50% или повече от приходите си от PPV. Или с други думи от неприлично съдържание, което показват на последователите си. OnlyFans удържа 20% комисиона от приходите, а всичко останало си е за момичето, а в не редки случаи и момчето, което се изявява в платформата.

Вели Отвертката е най-известната българка, прочула се с OnlyFans

Плащане

При по-слабо активните създатели на съдържание в OnlyFans, момичета и жени, които не са „професионални“ модели и инфлуенсърки, а просто обикновени хора, често варира минимум между $150 и $180 на месец след комисионата на OnlyFans.

Това е общата средна стойност. Разбира се, по-известните имена, които са популярни в мрежата и имат профили в платформата, изобилстващи от неприлично съдържание, могат да реализират и печалби до 5000 лева месечно и повече.

Абонатите и последователите им, както и еднократно гледащите ги фенове, често не са от България, а от целия свят – голям дял на потребители от Арабския свят и Азия.

Топ 10% от създателите печелят около 70-75% от всички приходи на платформата. Тези хора обикновено печелят над $1000-2000 на месец, като най-успешните достигат и десетки хиляди.

Заобикаляне

Тъй като в OnlyFans има строги правила за регистрация и изисква верификация на самоличността за всеки, който иска да качва съдържание и да печели, заобикалянето на правилата е трудно, но не невъзможно.

Изисква се предоставяне на документ за самоличност (лична карта или паспорт), както и правене на селфи с документа, за да се докаже, че той принадлежи на човека, който се регистрира. Това обаче се заобикаля чрез посредници.

Ако непълнолетно лице използва личните данни (документ за самоличност) на пълнолетен роднина или приятел (например родител), за да мине верификацията, това технически позволява създаването на акаунт.

Разбира се, това нещо е изключително рисковано и незаконно. Ако OnlyFans открие това при последваща проверка, акаунтът ще бъде забранен незабавно, а всички натрупани доходи ще бъдат замразени. Освен това това може да доведе до много сериозни правни последствия. Вече има такъв случай в Пловдив, където четирима мъже са изправени на съд по сигнал от Великобритания.

Те регистрирали непълнолетни момичета в OnlyFans и прибирали сериозен процент от печалбата им. Обвиненията срещу тях са в пране на пари за 2 800 000 долара за година. До ареста на четиримата мъже се стигна на 7 октомври.

Според събраните доказателства част от мъжете се занимавали с набиране на еротични моделки, на които създавали профили в OnlyFans, но парите от клиентите пренасочвали към свои банкови сметки.

Отклоняването на средствата е било лесно, тъй като лице под 18 години, използващо чужди документи за регистрация в платформата, автоматично парите от нея отиват в банковата сметка на човека, който е предоставил документите.

Реклама

За да се рекламират инфлуенсърките, без значение дали са пълнолетни или не, често използват други платформи, които препращат към тази с разголените им снимки и видеа. Предлагат се основно в Instagram и TikTok, където има и препратки към специализираната порноплатформа OnlyFans.

Отделно пускат и публикации в сайтове за запознанства, групи във Facebook, към които поставят свои номера за контакт през Watsap и Viber. Проверката ни установи, че момичетата са на възраст предимно между 18 и 30 години.

Има и няколко профила на по-зрели жени, като най-възрастната е мадама на 45 години с пищни форми и се предлага на пъпчиви тийнейджъри за 30 минути срещу 20 долара. Средните цени на нашенките в платформата са между 5 и 25 долара.

15 българки са топ 15 в платформата за възрастни

"Работата е доста удобна за хора, които искат да си стоят вкъщи и да си докарват едни 2000 лева на месец, без шефове и вие избирате работното си време", обясни за „Телеграф“ една от инфлуенсърките.

Задачата на момичетата е да си чатят и флиртуват с потребителите на платформата, като дават всичко от себе си, за да провокират загорелия мераклия да си плаща, за да ги гледа голи, а те да печелят.

Недосегаеми за НАП

Националната агенция за приходите (НАП) не успява да събере отчисления от разголващите се онлайн срещу заплащане инфлуенсърки. По данни за изминалата 2024 г. едва 962-ма български граждани са засечени, че печелят от OnlyFans и са получили уведомителни писма, че са пропуснали да декларират доходите си. Според данните на НАП става въпрос за общо около 14 млн. лв., получени за период от пет години (от 2018 г. до началото на 2023 г.) от български граждани през въпросната платформа.

Украински евреин стои зад платформата

Собственикът на OnlyFans е украинският евреин и настоящ американски предприемач Леонид (Лео) Радвински.

Роден е в Одеса през 1982 г. и емигрира заедно със семейството си като дете от тогавашния Съветски съюз в Чикаго, САЩ.

Радвински пази личния си живот в много строга тайна, но етническата му принадлежност се споменава в публичните му биографии.

През 2018 година Радвински купува платформата от британците Гай и Тим Стокли, които я създават две години по-рано.

OnlyFans се превръща в глобална сензация по време на пандемията от COVID-19, когато платформата добавя 300 000 потребители на ден.

Към днешна дата стойността на OnlyFans се оценява на 8 милиарда долара.

Захари Белчев