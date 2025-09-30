В новия брой на приложението "Чудеса и вяра" на вестник "Телеграф" в сряда, 1-ви октомври, четете:
- Героини: Еви правят чудеса от храброст под покрова на Богородица;
- Дивото зове: Св. Франциск закриля домашните любимци – на 4 октомври се четат молитви за кучета и котки, костенурки и хамстери;
- Необяснимо: Знамения с последното копие на Аравийската икона, което пристигна от Зографския манастир на Атон;
- Календар: 200 000 именици черпят през октомври;
- Иконостас: Вземете за дома уникална икона от XVIII век „Покров Богородичен“.
