С есента зачестяват респираторните инфекции. Една от опасните, особено за възрастните хора и децата, е грипът. Има ли интерес към грипните ваксини и към Националната програма за безплатна ваксинация при възрастните хора и защо са нужни промени в имунизационния календар – отговора дава доктор Кремена Пармакова, която е началник-отдел „Надзор на заразните заболявания“ към здравното министерство. Може ли да се ваксинираме в един ден за грип и коронавирус и кога е най-добре да ги поставим? От специалиста ще разберем още защо е необходимо ваксината за варицела да бъде включена в задължителния имунизационен календар и защо не бива да бъде приемана като безобидна детска болест.

- Д-р Пармакова, обмислят се промени в имунизационния календар в България. Какви ваксини се предвижда да бъдат включени в него?



- Съгласно действащия нормативен ред в страната министърът на здравеопазването одобри предложението на Националния експертен съвет по имунизации (НЕСИ) за включването на ваксината срещу варицела като задължителна имунизация, т.е. тя ще стане част от имунизационния календар на Република България.

- Ваксината за варицела се очаква да бъде въведена през 2026 година. Какъв процент от пациентите се усложняват? Колко деца на година боледуват? На каква възраст ще се ваксинират децата?

- Обичайно варицелната инфекция протича без усложнения. Такива се установяват при 2-6% от заболелите, като те могат да засегнат различни органи и системи. Най-честите усложнения засягат дихателната система и това са бронхити, вторични бактериални пневмонии.

При преболедувалите от варицела се установява срив в имунната система, който е временен, но благоприятстващ възникването на вторични инфекции. Такива са бактериалните инфекции на кожа и подкожие като абсцеси, целулит и др. Варицела зостер вирусът (причинителя на варицела) засяга и нервната система под формата на менингит, енцефалит, миелит.

Възможни са усложнения като тромбоцитопенична пурпура, церебеларна атаксия, сепсис, осмеомиелити, артрити, коинфекции с други патогени като бета-хемолитичен стептокок от група А и др.

В анализите на заразната заболеваемост в страната, които се изготвят от Националния център по заразни и паразитни болести, е посочено, че варицелата е водещото заразно заболяване в страната, чийто относителен дял е около 45-50%. През 2024 г. съобщените случаи са 27 707, а през предходните години съответно 31 216 случая (2023 г.) и 26 591 случая (2022 г.).

Над 90% от диагностицираните лица са деца. Предложената възраст от НЕСИ е децата да бъдат ваксинирани на 12-15-месечна възраст и впоследствие в годината, в която ще навършат 4 години.

Грипът е опасен за малките деца.

- Обмисля ли се включването на ваксините за респираторно синцитиален вирус и менингококови инфекции в имунизационния календар в бъдеще?

- Въвеждането на нови ваксини в имунизационния календар е процес, които изисква планиране, в основата на което е получено становище от НЕСИ. Към момента няма постъпили други предложения за нови задължителни ваксини от съвета.

От август е факт обаче възможността за поставяне на безплатна ваксина срещу коклюш на бременни жени в периода 27-36 г.с. като т.нар. целева имунизация. Това е друг начин Министерството на здравеопазването да закупува ваксини и осигурява безплатна имунизация за лица от определени групи от населението, което ги поставя в риск от дадено заболяване.

В тази връзка е направено предложение от НЕСИ за включване на нова целева имунизация отново при бременни – целева имунизация срещу респираторно-синцитиален вирус (RSV) през 26-34 г.с.

- Какви промени се обмислят в Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката срещу сезонен грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65 години? Има ли идея да бъдат включени и децата, които да получават ваксина срещу грип?

- Както е видно от заглавието, Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката срещу сезонен грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65 години е насочена към възрастните хора и целта е да намалим заболеваемостта и съответно смъртността при тях от тези две широко разпространени заболявания в тази група.

Създаването на нова национална програма изисква предварително тя да бъде планирана и включена в проектобюджета на МЗ, както и да бъдат получени конкретни становища и предложения за кои възрастови групи ще се прилага, по какъв ред, кои ще са изпълнителите. Вероятно това е тема на бъдещи дискусии.

Може да се имунизираме едновременно за грип и COVID

- Колко са ваксините за грип, които ще бъдат доставени в аптеките тази година? Има ли ръст на желаещите да се имунизират? Предвижда ли се увеличаване на количеството на поръчваните ваксини в следващите години?

- През последните години в страната се отчита ръст в търсенето на грипни ваксини, който за съжаление не съответства на предлаганото количество ваксини в аптечната мрежа. Въпреки недостига на ваксини ежегодно се регистрира и ръст във внесените в страната ваксини срещу сезонен грип.

Вносът на грипни ваксини се определя от планирането, възможностите и желанието на производителите на ваксини и той не се заявява или поръчва. Ежегодно по Националната програма се залага ръст за осигуряваните количества ваксини, като изпълнението му зависи отново от възможностите на производителите да доставят необходимите количества.

По данни на Изпълнителната агенция по лекарствата, през септември-октомври 2025 г. е заявена от страна на производителите на грипни ваксини доставка на 580 000 грипни ваксини. Така тази година в страната ще бъдат доставени 100 000 ваксини повече.

От общия брой ваксини по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г. 2023-2026 г. ще бъдат заделени 407 000 дози грипни ваксини. Останалото количество ще бъде пуснато за свободна продажба в аптечната мрежа. Увеличение ще има и в дозите на назалните ваксини за деца над 2 г. Предвиденото количество от тях е 15 000 дози, което е с пет хиляди повече.

- Колко са ваксинираните срещу грип по Националната програма през изминалите години?

- Данните за приложените през последните три сезона грипни ваксини сочат следното: 2022 г. - 187 117 ваксинирани лица; 2023 г. - 280 649 ваксинирани лица; 2024 г. - 328 146 ваксинирани лица, т.е. за три години ръстът е с над 70% на получилите грипна ваксина лица на и над 65 г.

- Кога е най-подходящият момент за имунизация?

- Препоръчително е ваксината да се постави през есента, преди началото на грипния сезон, но е възможно прилагане на грипна ваксина и през грипния сезон. Ваксини вече са налични в страната, като в НЗИС вече са отчетени приблизително 200 ваксинирани лица.

В рамките на програмата безплатната имунизация срещу грип може да се прилага ежегодно при общопрактикуващ лекар от 1 октомври до 31 март на следващата година.

- Какъв процент от децата са се имунизирали срещу HPV вируса? Колко деца трябва да бъдат обхванати от ваксината и покачва ли се интересът към нея? Вече има ли имунизирани момчета?

- От началото на годината по национална програма са ваксинирани 8466 деца с първа доза, от които 2251 момчета. Това е най-добрият резултат, откакто в страната се прилага безплатна ваксинация срещу човешки папилома вирус (2012 г.).

В програмата е заложено за 2025 г. да бъдат обхванати до 10% от момичетата на възраст 10-14 г. и до 10% от момчетата на възраст 10-13 г. Все още сме далеч от целта: ваксинирани са 4% от момичетата и почти 2% от момчетата, но следва да се вземе предвид, че програмата стартира в средата на годината, а и пред нас има още 3 месеца време.

- Стана ясно, че случаите на COVID се увеличават. Има ли в България от новите вариантни ваксини?

- Да, има. Доставени са 47 520 дози и РНК ваксини на Pfizer-BioNTech, които са насочени срещу вариант LP.8.1 на SARS-CoV-2. Над 1000 души вече са имунизирани.

- От тези ваксини има ли предвидени за деца и за кои се препоръчва имунизацията?

- 43 200 дози са за лица над 12 години, а близо 4000 са за деца от 6 месеца до 11 години. Като приоритетни групи за ваксинация са определени лица на възраст 60+; хора с хронични заболявания; имунокомпрометирани лица (вкл. деца над 6 месеца); бременни жени; медицински персонал; потребители и персонал на социални институции.

- Ако не попадаме в нито една от тези групи, можем ли да се ваксинираме?

- Да, ваксина срещу COVID-19 може да получи и всяко друго лице, което не попада в посочените групи и няма противопоказания за имунизация. Ваксината се прилага в единична доза, с изключение на децата под 5 години, които не са преболедували или ваксинирани досега – при тях се поставят три дози.

А къде се прилагат имунизациите срещу COVID, отново при личния лекар или? Всяка РЗИ е публикувала на сайта си информация за имунизационните кабинети по населени места. Тя е налична и на Специализирания сайт на Министерството на здравеопазването за имунизациите в България „Плюс мен“.

- Има ли някакъв препоръчителен интервал между последния бустер и новата ваксина?

- Има. При лица с предходна имунизация срещу COVID-19 трябва да има интервал от най-малко 3 месеца от последната доза.

- Може ли да са ваксинираме едновременно срещу грип и срещу COVID?

- Абсолютно. Националният експертен съвет по имунизации дори препоръчва паралелна защита със сезонна грипна ваксина. Двете могат да се поставят в един ден.

Това е тя:

Родена е през 1976 г.

Завършва медицина в МУ-София през 2001 г.

Работи като епидемиолог от 2002 г., като през 2005 г. придобива специалност

В Министерството на здравеопазването е от 2015 г., а към настоящия момент е началник-отдел „Надзор на заразните болести“

Милена Димитрова