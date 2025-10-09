К акво можете да прочетете в броя на "Телеграф" на 9 октомври 2025 г., четвъртък:
- Колко ще бъде глобата за търговци, които надуват цените от днес?
- Кой и защо иска да бъдат отнети почивните понеделници?
- Кога и къде ще бъде изложен макет на самолета на героя от защитата на София при бомбардировките поручик Димитър Списаревски?
- Ще вдигне ли еврото цените на нивите и какво предстои, коментира в интервю пред „Телеграф“ Стефан Асенов, асистент в Института по аграрна икономика към Селскостопанската академия
- Кой прецака юбилея на Кичка Бодурова в НДК?
- Какво се случва, след като съдът на втора инстанция реши, че Александър Морфов е уволнен незаконно от Народния театър?
