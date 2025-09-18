В новия брой на вестник „Телеграф“ в четвъртък, 18 септември, можете да прочетете:

- Колко от полевите тестове за наркотици са грешни?

- В кои градове са установени случаи на коремен тиф и от къде идва заразата?

- Колко души разпознаха Ламбото от Монако?

- Кои монети спира да сече БНБ и защо?

- Какво се случи на Маца на магистралата?

- На кой чакан филм почва снимки режисьорът Виктор Божинов?

- Интервюто е с бившия зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев за падащите дронове.

С вестника получавате и безплатно приложение „Златно време“, както и 9 страници с кръстословици, игри и судоку.

Телеграф - новините без компромиси!