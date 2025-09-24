В новия броя на вестник „Телеграф“ на 24 септември, сряда, ще прочетете:
- Какво е второто бебе на Камелия и къде го показа?
- Защо българите се заселват в Кавала?
- Как светци ни лекуват с тайни аязма?
- Кое ще превърне рака в хронично заболяване?
- Защо тротоарите продължават да са блокирани от тротинетки?
- Къде Параскева Джукелова откри градината от сънищата си?
- Трябва ли цените на едро да се изписват на етикета?
Новият брой идва с подарък 5 забавни страници с много игри, судоку и кръстословици, както и с приложенията „Чудеса и вяра“ и „Здраве“.
„Телеграф“ – новините без компромиси!