- Колко деца са изведени от биологичните им семейства и каква е причаната за това, разказваме в темата на “Телеграф”.

- С промяна в закон въвеждат таван на доплащанията от пациентите в болницата. Работодателите пък да плащат 4 часа за профилактични прегледи на служителите си, искат депутати.

- В интервюто на “Телеграф” гостува общинският съветник Ваня Григорова, която твърди, че ако вдигнат възрастта над 65 г., пенсията ще е утопия. Тя настоява над 3 млрд. лв. от осигуровките на работещите българи, които ще отидат във втория задължителен стълб да се върнат в НОИ.

- Ще поеме ли Столичната община сметопочистването в града. Какво прави по пътя на реализирането на тази цел.

- Търсят причините за аутизма с отпечатъци, още в рубриката ни “Образование”.

- Защо красавици се скараха за Мис Самоков. Колко конкурса за титлата се оказа, че има.

- С кого вечеря Дарина Павлова на една маса. Кои звездни личности се озоваха на съседната маса до нея, разкриваме в “Телеграф”.

- Поли Паскова с нов албум и стихосбирка. Отбелязва го с концерт и 100 танцьори в НДК.

- Изложиха двете статуи от Хераклея Синтика в музея на Петрич.

