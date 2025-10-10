В броя на вестник „Телеграф“ на 10 октомври, петък, ще прочетете:
👉 В картел ли са фирмите за боклука - коментира ексклузивно в темата на "Телеграф" бившият столичен кмет Стефан Софиянски
👉 Кой е най-тежкият случай за екипите на въздушната линейка - разкрива в интервюто на "Телеграф" и "Телеграф подкаст" зам.-шефът на ЦСМПВ д-р Мартин Малчев
👉 Колко ще ни струва морската почивка другото лято, ако я резервираме сега
👉 Какви екстри ще получим заради еврото по празниците
👉 Коя голяма фолкзвезда стана лелка в детска градина
👉 В каква нова измама забъркаха Галена
👉 Как реагира Човека глас след скандала с Кичка Бодурова
👉 Защо няма да лети за САЩ Димитър Рачков
👉 Какво шокиращо откритие намериха при разкопките на древна къща
👉 Получавате и подарък - пълните телевизионни програми!
„Телеграф“ - новините без компромиси❗