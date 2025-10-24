В новия брой на вестник „Телеграф“ на 24 октомври, петък, ще прочетете:

- На каква заплата се мръщят българските тираджии и кой скоро ще им вземе хляба?

- Има ли опасност от криза с горивата след санкциите на САЩ срещу „Лукойл“?

- Какво разкри Кичка Бодурова за строителя на Лас Вегас, който се оказа българин?

- Защо българите кътат милиарди в банките, но всеки трети у нас се чувства беден?

- Колко по-скъпо ще ни излезе таксито в София на Нова година?

- „Телеграф“ отиде на снимачната площадка на новия български филм „Чамкория“ - вижте какво сподели режисьорът Виктор Божинов само пред нашия вестник!

- Какво казаха за България две световни звезди, които пристигнаха у нас – Пласидо Доминго и Сирви Вартан?

С петъчния брой получавате и подарък – най-голямата телевизионна книжка!

„Телеграф“ - новините без компромиси!