К акво можете да прочетете в броя на „Телеграф“ на 28 октомври 2025 г., вторник:

- Как се разширяват градовете у нас с нови жилища и къде с по колко?

- Защо ученици от столично училище ще учат в столова?

- Каква магнитна буря ни удря днес?

- Ще се почива ли в понеделниците след празник?

- Защо цените на дребно са по-ниски, отколкото на едро?

- Какво се случва с китайското карго, разказва в интервю пред „Телеграф“ зам.-директорът на ГДБОП Йордан Пешев

- С какви мечета се обнови паркът в Белица?

- Как ще се маскираме за Хелуин?

Получавате и подарък приложението „Ум-бум“ - 16 страници с кръстословици и игри

„Телеграф“ - новините без компромиси!