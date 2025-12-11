- Г-жо Зайкова, по-добър ли е новият вариант на бюджета?

- И след поправките бюджетът не може да е много по-различен, защото той е инерционен бюджет. Той продължава, иска не иска, това, което 3-4 години назад са правили министрите на финансите в другите правителства. Дали са редовни или служебни е друг въпрос. Работата е там, че новият бюджет фактически се отказа от частичните си стъпки по отношение на данъчната, на осигурителната система и на здравноосигурителната система. Няма смисъл само да увеличаваш данък дивидент, ако не включиш това в цялостна данъчна реформа. Това, че само ние и Гърция от страните в ЕС имаме данък дивидент в размер на само 5%, е ноторно известен факт. Хърватия е с 8% и оттам нататък всички останали страни имат данък дивидент над 10%, като например в Австрия той стига до 27%. Като прибавиш към този данък дивидент и прогресивното корпоративно облагане, каквото има в повечето страни от ЕС, данъчната им тежест се увеличава някъде към 47-50%. Но базовото е, че в развитите страни тежестта на облагането се премества от нискодоходните групи към високодоходните. Това е смисълът на прогресивното данъчно облагане, а в България е точно обратното. Плоският данък и в доходите, и в корпоративното облагане фактически най-тежко засяга нискодоходните групи или малките фирми. А както е известно, в България 92% от фирмите са малки и средни и те не могат да понасят висока данъчна ставка. Ето защо аз правилно мисля, че се отметнаха, защото приходите от този данък, дори да го удвоят, както искаха, те щяха да са нищожни, в сравнение с това, което би могла да донесе една цялостна данъчна реформа, каквато би трябвало в България най-после някой да седне и да я направи.

- Как може да се случи?

- Първото условие е да се прави от редовно правителство. От правителство, което има хоризонт минимум четири години. Еднодневни правителства и служебни кабинети не могат да направят тези реформи или най-малкото те няма да носят отговорност за тях. Сегашното е висящо, но как си представяте, по-добре ли ще е, ако не се приеме бюджет и да го правим със служебно правителство на Румен Радев? Това означава ние да нямаме бюджет, а това е много опасно. Сега непрекъснато се разхождат едни и същи специалисти по разни телевизии и обясняват как нямало значение и че ние при всички случаи ще си влезем в еврозоната. Ама дали е нормално правителство, дали няма бюджет, нямало значение. Не е вярно. Ние ще влезем в еврозоната, само че няма да имаме ползата от тази еврозона, ако нещата се разбутат. Ако нямаме бюджет, ако правителствата започнат отново да се сменят през няколко месеца. Защото на нас, за да имаме растеж и развитие, ни трябват капиталови инвестиции. А инвеститорите идват там, където има прозрачен хоризонт. Това означава да са наясно и с данъчна, и със съдебна реформа и има спокойствие. Инвестициите отиват в страни, в които има спокойствие. Известна гаранция за това спокойствие е влизането ни в еврозоната, защото зад гърба ни остава Европейската централна банка (ЕЦБ) и тя няма да ни позволи да се разпищолваме и да правим чудеса до небеса. Действително няма да имаме полза от еврозоната, ако разбутаме нещата. Не казвам, че тия, която управляват в момента, са цвете за мирисане. Има много какво да се желае, но от политическа гледна точка не бива да рискуваме ползите от еврозоната.

- Затова ли се случиха тези отстъпки в бюджета?

- Ами да. Няма да има данък дивидент, няма да има увеличени осигуровки, няма да има система за управление на приходите в търговските обекти (СУПТО), тоест няма да контролират търговците по оня механизъм, който осветлява търговските обороти и дава по-реална представа колко от тия обороти се крият и колко отиват в джобове извън страната. Защото знаем, че големите търговски обекти са чужда собственост. Тия неща през 2026 г. няма да ги има. Непрекъснато се говори, че това се отлагало за по-нататък. Това не се отлага. Отлага се стартирането на реформи.

- По отношение на пенсиите каква би могла да бъде тя?

- Трябва да е такава, че да реши проблема. Пенсионният фонд трябва да бъде изчистен от всички социални плащани. Извинявай, ама както се разбра, само ТЕЛК-овете са 800 хиляди. Откъде накъде? Защо плащанията по ТЕЛК обезщетенията трябва да са от пенсионния фонд, след като те нямат нищо общо с осигурителния принос? Цялата пенсионна система трябва да бъде изчистена от паразитните плащания. Това засяга и т.нар. социални пенсии за старост за хора, които цял живот не са работили. Това не е пенсия, това е помощ от държавата. Помощ на едни възрастни хора, които по една или друга причина не са работили, но са стигнали до 70 и кусур години и са живи още, и те трябва да живеят. И това е помощ. Ние не искаме да ги няма, нека ги има, но просто трябва да идат към социалните помощи. Като се изчисти пенсионният фонд от всички тези плащания, тогава и дефицитът му автоматически ще се понамали. Защото сега той стига до 50%. Ние крадем от бъдещето на нашите деца, като половината от парите за пенсии се плащат от бюджета. Тия пари не се потребяват за нещо смислено като инфраструктура, ВиК структура и т.н. Мисля, че пенсионната реформа е належаща...

- А за данъчната реформа какво ще кажете?

- Абсолютно същото. Тя е второто належащо нещо. Аз съм твърд привърженик на тезата, че плоският данък вече си е изживял живота. Като всички нормални страни и ние трябва да минем към прогресивното подоходно облагане. За това ни съветват и от МВФ и от Световната банка. Ние обаче си правим оглушки, така ни е най-удобно. Погледни за какъв срам и резил по отношение на бизнеса става въпрос. Приходите от корпоративен данък са по-ниски, мисля с 2 млрд. лв., от приходите от данъците на физическите лица. Макар че и той е плосък данък. Тоест някаква печалба някъде потъва, изчезва. А същевременно за 2024 г. има 28 милиарда дивиденти. Кьораво, куцо и сакато получава дивиденти вместо работна заплата, за да не плаща данък 10%, а да плаща 5%. Добре, дори и така да е. Но ако те използваха част от тези дивиденти, за да ги реинвестират в собствените си фирми – в капиталови инвестиции, в иновации, това щеше да е добре. Само че те не го правят. Те ги дават за гуляи с красиви каки, екскурзии и си купуват резиденции. Ето това правят нашите псевдобизнесмени. Няма какво да се заблуждаваме. Затова наистина се нуждаем от нещо като остен, каквото само по себе си представлява данък дивидент. Това е нещо, което те ръчка да инвестираш. Ето вече имаме предвидени в новия вариант на бюджета облекчения за научно-развойна и изследователска дейност. Когато ти инвестираш в тази посока, данъчната основа се намалява с 25%. А вместо да увеличат подвижната част на таксите върху хaзарта, те взеха, та я намалиха от 25 на 22%. Това е контрапродуктивно. Както и ти не можеш да ми обясниш защо увеличиха акцизите само върху цигарите. Пушачка съм, но въпреки това смятам, че тютюнът е вреден. Но е вреден и алкохолът. Защо не повишиха акциза и за него? Няма такова обяснение. Това е натиск от страна на бизнеса те да си запазят приходите и да си мишкуват.

- Какво е обяснението за бурните реакции и срещу идеята за повишаване с два процентни пункта на осигуровките?

- Искам да ти кажа честно какво мисля за осигуровките. Техният размер може и да не се увеличава, стига да забравим за максимален осигурителен доход или поне да го увеличаваме на по-големи скокове. Това си е мое мнение. Мисля, че ако забравим за максималния осигурителен доход и всеки започне да плаща върху действителната си заплата, тогава няма да произвеждаме бедни пенсионери. Само че бизнесът не е съгласен, защото той плаща 60% от осигуровката. Затова е целият номер.

- Срещу бюджета обаче протестираха не само бизнесмени, но и доста работници, какво мислите за тези протести?

- Някои и те не знаеха защо протестират. Там имаше едни чисти и честни млади хора и всеки си протестираше за нещо, което си има наум. Не съм сигурна, че протестираха само против бюджета. Всеки протестираше за най-различни неща и са прави. Само че има опасност да бъдат излъгани и измамени. Да ти кажа защо! Защото ПП-ДБ искат и да си припишат целия протест на своя полза и да го яхнат. Но всички са един дол дренки. Същите само до преди една година бяха в сглобката. И ако не беше Пеевски, нямаше да направят на дармадан конституцията и нямаше да измислят глупостите, които ги измисляха. По-напред и БСП-то беше в такова управление. В политиката ни е един карашък, в който да хванеш единия и да удариш другия. Тъжен е фактът, че младите хора няма за кого да гласуват, няма. Кого да избереш? Да избереш „Възраждане“, които искат да ни върнат 35 години назад, или да избереш МЕЧ, чийто шеф после да следи и да записва на всички хора телефоните, или да избереш „Величие“, които са се увъртели в корупционни сделки. Кажи ми кого да избереш? Всички са един дол дренки. Само че едните са били по-дълго на власт и са взели повече, а тия ПП-ДБ бяха кратко време на власт и са взели по-малко. Не можаха да награбят толкова, колкото да речем другите. Това е целият проблем и за мен това е много опасно. Честно да ти кажа, мисля, че в момента държавата се намира в много тежко състояние, защото няма кого да изберем.

- Да поговорим и за позитивните страни в преработения бюджет, кои са те според вас?

- Да, действително има такива и трябва да ги отчетем. Първо виждам наченки за по-стегната фискална дисциплина. Не се предвижда три години да стоим на 3% дефицит, а той постоянно се намалява до 2,4%. 3% е за 2026 година, но за 2027 е 2,8%, а за 2028 се предвижда да се вместим в тези 2,4%. Второто положително нещо е, че се подсказват намерения за реформи. Макар че в новия вариант на бюджета няма реформи, но има наченки, защото и ти чу какво каза Теменужка Петкова. Тя каза, че първо ще започне от съкращение на трайно незаетите бройки в администрацията след съответните анализи. Затова искам да обърна внимание. Когато се прави нормален бюджет, тогава първо се прави секторен анализ по всички сектори. Мисля, че което и да е правителството след Нова година, следващият бюджет няма да е такъв инерционен. Преди да се направи, ще ги видим тези секторни анализи и тогава ще изникнат проблемите, които трябва да бъдат решавани и съответно тогава ще излезе основата за бъдещите реформи. Сега най-важното, което ни липсва, е идеята за реформи, но намирам някои наченки в тази посока. Със сигурност и първият вариант имаше и добри неща, които под натиск отпаднаха. Просто никой не иска да вникне в тях, а си говорят едно и също. Слушам ги и по телевизията едни и същи, които обясняват, че това не струва и онова не струва. Абе, седни бе, обмисли го... Нали? Но той няма време, да ти кажа. Грешката беше, че още в началото трябваше да чуят хората и веднага да седнат да правят ремонти. Защото в Министерството на финансите има експерти като Кирил Ананиев и други хора, които разбират от бюджет.

ТОВА Е ТЯ:

Родена е на 2 февруари 1942 г. в София

Завършва Минно-геоложкия институт, специалност „Минен инженер“. По-късно и икономика в Икономическия институт „Карл Маркс“ (днес УНСС) със специалност „Планиране“

Зайкова работи от 1964 до 1967 г. в ТЕЦ „Марица-изток 1“ като инженер. Между 1967 и 1981 г. е проектант в ИПП „Заводпроект“

От 1994 до 2017 г. е икономически съветник на президента на Конфедерацията на труда „Подкрепа“

През 2021 г. Зайкова влиза в парламента като депутат от „Има такъв народ“ и като най-възрастен присъстващ народен представител. 79-годишната Зайкова открива на 15 април 2021 г. първото заседание на XLV народно събрание. Тя е и първата жена, която открива първото заседание

Депутат и в 46-ото НС

Людмил Христов