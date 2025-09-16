В новия брой на приложението „Здраве с Телеграф“ в сряда, 17 септември, можете да прочетете:
- За какво може да е сигнал нощното напикаване? Отговорът дава детският ендокринологът Елена Вучкова.
- В коя болница тече проверка по сигнал на Сметната палата?
- На колко години децата започват полов живот и защо детско-юношеският гинеколог д-р Атанас Чернев: от СБАЛАГ „Майчин дом“ твърди, че възрастта се повишава.
- Как кафето на гладно ни прави кисели, разкрива Николай Първанов – Ники Китаеца, който е сертифициран нутриционист и от 15 години работи професионално в тази област.
