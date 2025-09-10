Н а 81, турската актриса Небахат Чехре, която познаваме като Фирдевс от „Забраненият плод” и Валиде султан от „Великолепният век”, съветва феновете си никога да не вярват в своята незначителност и да дават простор на мечтите си. В живота на Небахат има двама бивши съпрузи, които са проявявали физическо насилие срещу нея и са искали да я покорят. За нелеката съдба на една жена, която минава през всички изпитания с гордо вдигната глава – четете на 11 септември в новия 179-и брой на приложението „Златно време“, което получавате всеки четвъртък с вестник „Телеграф“.

В рубриката „В кухнята на...“, в която всеки път ви представяме рецепти от любими сериали и филми, този път ви сервираме вегетариански сандвичи, каквито похапват приятелките на Кари Брадшоу в „Сексът и градът“.

Има ли учителки, по които да въздишат милиони? Има, и още как – ще се уверите в това, когато видите снимките на Елена Марага. Тя е може би най-популярната учителка в Италия, след като похотлив родител си свали нейни фотографии в секси пози от платформата OnlyFans, където тя заработваше по 30 000 евро на месец. Ревнивата му съпруга обаче го хвана и предизвика скандал. В резултат на това Марага бе обвинена... и стана още по-популярна.

И още:

На дъното сме в Европа по адекватност на пенсиите, колко от доходите заместват и защо има огромни разлики

Как Ангел Каралийчев се гръмнал от любовпо учителка, а тя се трогнала и пожертвала кариерата си заради него

6 вида спорт, които удължават живота... или поне така твърдят експертите

