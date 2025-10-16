О т този петък, 17 октомври, читателите на вестник „Телеграф“ ще намерят специална секция в TV приложението с новини, посветени на най-гледаните турски сериали в родните TV канали.

Специално за феновете:

събитията и интригите от филмите в аванс;

хитовете през седмицата по дни и часове;

акценти за най - очакваните серии;

подбрани непубликувани кадри на любимите артисти.

TV книжката, е вложена във вестника и е с обем от 28 пълноцветни страници. Тя е в голям формат с над 50 от най-гледаните канали от ефира, кабела и сателита.

Цената на 40 страничен брой и тв списание е 1.50 лв. / 0.77€.

„Телеграф“ може да намерите на местата за продажба на преса в цялата страна, големите вериги хранителни магазини, бензиностанции, обекти в моловете, както и в част от кварталните магазини и точките на „Български пощи“.