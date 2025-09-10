Т ол камери насред полето може да наказват водачи, сякаш са извършили нарушение в град, където глобите са много по-жестоки. Причината е в това, че за контрол по средната скорост са сертифицирани включително и участъци, които включват едновременно градска и извънградска част. Камерите на тол системата на пътната агенция започнаха официално да снимат и пращат материалите за нарушения към МВР от 7 септември. Оттам обявиха, че вече 22 участъка от републиканската пътна мрежа са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост. Проверка на „Телеграф“ показа, че всъщност става дума за 11 участъка, които от пътната агенция просто публикуват по два във всяка посока. Участъците включват пътя между две тол рамки, които ще засичат времето, за което даден автомобил е преминал, и в случай на нарушение ще препратят информацията към МВР за издаване на електронен фиш. Още по темата - в новия брой на вестник "Телеграф" на 11 септември...