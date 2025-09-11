В навечерието на 15 септември, за десета поредна година, вестник „Телеграф“ подарява красиво оформена седмична ученическа програма.

В удобен формат за всяко бюро програмата ще зарадва всеки ученик и най-вече мама, татко, баба и дядо. Ученическата програма е двустранна, с място за записване на часовете по дни за първи и втори срок.

И тази година подаръкът достига до читателите на ежедневника благодарение на издателство „Фют“.

Ученическата програма ще откриете вложена в средата в съботното издание на вестника.

На 13 септември „Телеграф“ ще излезе и със специално приложение „Хайде на училище“. В него ще прочетете важна и полезна информация за започващата учебна година.