- Г-н Иванов, има ли промяна в цените на основните храни в потребителската кошница от месец май до сега?

- Като цяло наблюдаваме един стабилизиран пазар въпреки очакванията в обществото, че цените ще се вдигнат рязко. При основните хранителни продукти се получава една стабилизация при млечните продукти, при варивата почти няма изменения. При захарта на световния пазар има тренд към понижение, тоест задържа се на нива от около 400-450 долара за тон и няма изгледи това да се промени като тенденция в следващите месеци. Пазарът е нормално действащ и промените в цените се дължат на сезонни климатични фактори. И нормалното пазарно взаимодействие, продиктувано от обективни фактори, които са част от сблъсъка между търсене и предлагане, няма външни влияния, няма резки движения. До 28 юли имахме процес на понижение, а след това тенденцията е към повишение, но измененията са малки и всичко се случва плавно. Повечето от продуктите за последните 180 дни са под нивото си от първоначалния период. На по-високи цени са плодовете, но причината е климатичните фактори.

- А при зеленчуците има ли съществени промени?

- При доматите изменението е от 2,47 на 2,55 лв. за кг, а относно краставиците в момента има много малко предлагане и в момента се предлагат за 3,20 лв. за кг при 1,94 през пролетта. Това изменение се дължи изцяло на сезонния фактор, тъй като в момента предлагането е много по-малко. Картофи, зеле, моркови са на нива под тези в началото на периода. Зелето от 1,50 лв. през пролетта сега е 0,90 лв. за кг, картофите паднаха от 1,39 на 0,91 лв. за кг, а морковите от 1,31 лв. на 1,08 лв, Червеният и зеленият пипер сега са доста по-евтини от пролетта. Червените чушки паднаха от 3,20 на 2,25 лв., а зелените от 4,32 на 1,95 лв. за кг. Забелязва се, че по-бавно излиза от пазара и затова има задържане на цените, но всеки момент пиперът ще излезе от сезон и цената му ще тръгне нагоре, тъй като ще се намали предлагането му. Лимоните в началото на периода се продаваха за 3,02 лв., но заради лошата реколта и малкото предлагане достигнаха ниво от 4,50 лв. за кг. В момента цената им е 3,52 лв. и спада. Ще продължи тази тенденция към спад, но точно къде ще е пазарното равновесие времето ще покаже.

- В сезона на цитрусите как вървят цените им?

- От плодовете задържане има при цената на бананите, които се предлагат в рамките на 2,78 – 2,68 лв. за кг с много малки изменения, като това всичко се дължи на логистиката от Северна Америка и начина на предлагането му. Тук конкурентната среда е с доста фиксирани условия и затова са много малко вариациите в цените. Гроздето започна от нива 3,63 лв., а сега е 3,22 лв. за кг, при него започна наблюдението от 26 август, когато предлагането вече беше значително добро. Портокалите тръгнаха от 2,94 лв., в момента са по 2,72 лв. за кг и цената им пада, като това е стока, която в момента влиза в сезон. Реколтата от цитруси е добра и не се очакват някакви драстични разлики. Ябълките тръгнаха от 2,14 лв. през пролетта, сега са по 2,50 лв. При тях реколтата не беше добра и дори се очакваше да е много малко.

- Какви са равнищата на цените на стоките на международните пазари?

- По отношение на международните цени има доста стабилен пазар на зърнени култури. Има доста дълги периоди без изменение на цената на пшеница и царевица. В момента нивото на цената на пшеницата е 196 долара за тон, както и при царевицата, която е 171 долара за тон. При захарта от пиковете преди няколко години, когато достигна 700 долара, сега е 400 долара за тон и има тенденция към спад. Единственият продукт, при който има възходяща тенденция, е олиото. То започна на нива от 1230 долара за 1000 литра, а към момента е 1355 долара. Има по-малко предлагане на слънчогледово семе, като цяло реколтата не е лоша, но не е достатъчно и има недостиг. От гледна точка на предлагането на олио ще има има достатъчно и няма да има някакви резки движения в цените, като се очаква повишение в рамките на 1-2%. На пазарите у нас вече има малко увеличение с 10-15 ст. По отношение на международните цени на какаото и кафето има добри новини. Кафето се стабилизира на едни нива около 6 долара за кг, а цената му беше стигнала 10 долара. При арабиката цената е малко по-висока около 9 долара, а робустата държи 4,74 долара за кг. При какаото също има стабилизиране на цените и би трябвало да се задържат и тези на шоколада.

- Вие имате ли наблюдения при търговци, които вдигат необосновано цените?

- Да, наблюдаваме търговци, които искат да постигнат максимален резултат, но те в никакъв случай не определят тенденцията. Няма как при това състояние на пазара и тази конкурентна среда да го манипулираш. Това е хубаво на свободния пазар и на контрола му, самата конкурентна среда го обуславя. Но има отделни случаи, в които търговци не плащат данъци и нарушават закона, за да гонят по-висок ефект от реализация, което е неминуемо и неизбежно. Винаги ще има такива, но е важно повечето да бъдат хващани и да не пречат на нормалното пазарно взаимодействие.

- Какви са основните причини за поскъпването на хляба освен възстановяването на ДДС на 20%?

- По отношение на брашното имаме едно добро предлагане. На годишна база изменението е с около 16% и то се поддържа като разлика спрямо нивата от 2024 г. Като отчетем факта, че на 1 януари влезе ДДС върху брашното, тук се вижда, че конкуренцията работи, защото разликата не е 20%, а по-малко. Което се обуславя от конкуренцията в предлагането на брашното. Тоест тук дори има намаляване на рентабилността при предлагането на този продукт.

- Има намаление на цените на едро на млечните продукти, на какво се дължи?

- За целия този период има увеличение само при сиренето с около 60 ст. нагоре, при останалите има спад. Но това не е тенденция в посока надолу, а са вариации, свързани със сезона и моментното предлагане. Има натиск заради вдигането на заплатите, но няма наблюдения някъде да има манипулация за повишаване на цената вследствие на това, че влизаме в еврозоната или друго условие за манипулиране на пазара. И ако преди 2000 година с малко количество стока и средства един пазарен играч можеше да повлияе съществено на пазара, в момента това не е възможно. Дори да има желание, никой няма достатъчно пазарна сила, за да манипулира. Дори и големите търговски вериги, които има господстващо положение имат мощна борба между самите тях.

Това, което могат да направят българските производители е да се обединят в структури, за да може да им се даде добър конкурентен отпор. Но всичко това е въпрос на търговски взаимодействия и добри практики.

- Ще се отразят ли промените, свързани с подготвения от Министерството на финансите бюджет за 2026 година в цените на стоките, и с колко?

- Всеки един разход в една бизнес система ще рефлектира и в цените на предлагания продукт. Но с колко е въпрос на индивидуално планиране на всеки един бизнес оператор. Например, ако има 10% разходи и 10% рентабилност, дали ще жертва рентабилността или разходите, всичко е въпрос на комплексно мероприятие. Няма как, като се увеличава някакъв разход, източникът за наваксването му е цената. При определени стоки обаче има конкурентен пазар, което може да повлияе с 1 или 2% върху цената, но зависи от самото производство. Защото всяко има определени специфики и за това, ако се каже, че цените ще се вдигнат с 3 или 5% е несериозно и невярно. Колкото е по-мощна конкурентната среда, толкова цените ще бъдат казано на жаргон изпилени. И това е с оглед да запазване на пазарен дял. Това донякъде не е лошо, защото води до един по-силен стремеж към ефективност. За това е важно да имаме максимално оптимизирани търговски практики с ниски разходи. Има още работа в тази посока, но трябва да има и желание от конкретните играчи. Важно е да има окрупняване на земеделските производители, но за да стане, трябва да има и желание от тяхна страна. Няма как държавата да помага, ако няма желание да се събират и да работят заедно.

- Има ли предпоставки, които биха повишили цените през следващите месеци?

- Като цяло пазарът е в едно много спокойно състояние. Доста добре обезпечен е европейският пазар, както и нашият. Има предлагане на всички основни хранителни продукти, добро предлагане, добра конкурентна среда. Петролът е под 70 долара за барел, няма индикации за резки промени в пазара на петрол. Няма никакви индикации за някакви бурни процеси или резки изменения. Напротив, когато въведем еврото, трябва да се свият трансферните разходи на наши търговци, защото доста стока идва от държавите членки на ЕС. Това трябва да облекчи търговците и би следвало най-малкото да видим задържане на тези равнища, а не покачване.

- Ще има ли някакъв ефект върху пазара създаването на веригата Магазини за хората?

- Магазини за хората могат да изиграят социална функция за хората в определени райони, където логистиката е много затруднена. Там, където са малки пазарни центрове. Съответно да даде достъп на някаква поносима цена за хора, които са в социално по-тежко положение. Това не би могло да промени тенденцията в пазара, защото не може да вземе такива мащаби.

Това е той:

Роден е през 1971 година.

Завършил е аграрна икономика в УНСС.

От 1997 до 2000 г. заема последователно длъжностите експерт, главен експерт и ръководител на сектор, а от 2000 г. е началник-отдел "Надзор" в комисията.

От февруари 2010 г. е член на ДКСБТ.

От 20 май 2015 г. е председател на надзорния орган.

Елена Иванова