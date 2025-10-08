В новия брой на вестник „Телеграф“ в сряда, 8 октомври, ще можете да прочетете:
- Колко са хванати с подкуп в ДАИ и колко са осъдените?
- Кой чалга изпълнител стана хит на Октоберфест в Мюнхен?
- Заплашена ли е София от потоп? - разкрива в интервю експертът инж. Димитър Куманов
- Кои градове помагат на София за боклука?
- Колко взима за участие примата на родната естрада Лили Иванова?
- Кой актьор влиза в „Под прикритие“?
- Какво поиска КНСБ от бюджета за догодина?
- Какви присъда получи банкерката, която източи сметката на известният футболист Мартин Петров?
Не забравяйте, че в сряда получавате три вестника в един – с „Телеграф“ идват и безплатните приложения „Здраве“ и „Чудеса и вяра“.
Вземате и бонус – 5 забавни страници с много игри, судоку и кръстословици
„Телеграф“ - новините без компромиси!