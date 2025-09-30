В новия брой на приложението "Здраве с Телеграф" в сряда, 1 октомври, можете да прочетете:

- Защо нивата на холестерола са жизнено важни и инфарктът удря преди 45 години. Отговорите дава д-р Ренета Пелтегова от болница “Св. Екатерина”.

- За кои 26 заболявания при децата Касата поема на 100% лекарствата?

- Колко са нападенията над лекари през тази година и защо 41% от българите смятат, че за агресията са виновни самите медици?

- За кои тежки генетични заболявания ще изследват бебетата у нас?

- Защо проф. Радка Аргирова смята, че покрай вирусите винаги се намесва и политиката?

- Актьорът Антон Порязов след нов успех в бодибилдинга е категоричен: Успехът се постига с упоритост и най-вече по естествен начин!

