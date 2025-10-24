Е вродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа след дебат в Европейския парламент, писа БНТ.

Инициативата е от 2019 година, когато по предложение на Европейската комисия беше започната законодателна процедура да останем на едно часово време целогодишно.

ДОКАТО НИЕ МЪДРУВАМЕ, КОМШИИТЕ ГО НАПРАВИХА: Турция няма да връща повече часовника!

Действията на Комисията идват след допитване до 4,6 милиона европейски граждани, от които 84% гласуваха в полза на премахването на смяната на часа.

Основната пречка остава Съветът на Европейския съюз, който все още не е излязъл с обща позиция. Евродепутатите се очаква да отправят запитване до Съвета да очертае главните пречки за това.

Тази неделя, 26 октомври, преминаваме към астрономическото часово време и в 04:00 часа часовниците се връщат с един час назад.