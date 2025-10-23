Д окато в Европа се чудим години наред - още от 2018 година, да бутаме или да връщаме стрелките напред и назад, комшиите от раз решиха проблема.

За пръв път въвеждането на смяната на астрономическото лятно/зимно е направено в Канада преди 72 години.

Турция обаче няма да смени стрелките на часовника тази неделя.

Досега нямаше часова разлика между Турция и България, но с преминаването на България към астрономическото (зимно) време, Турция ще бъде с един час напред от България. Разликата в часовото време ще продължи до датата, когато през 2026 г. България отново ще премине към лятното часово време. Тогава часовата разлика ще се изравни.

Малко история

У нас с Постановление 6 на Министерски съвет от 26 януари 1979 г. се въвежда първата смяната на часовниците. Според официалния документ то ще настъпва на 1 април и ще продължава до 30 септември всяка година, като часовниците се преместват съответно с 1 час напред и назад.

Това обаче не е окончателно. На 13 март 1997 г. Министерският съвет приема Постановление 94, с което се отменя Постановление 6 от 1979 г. С новото постановление се регламентира лятното часово време да се въвежда в 3:00 ч. през последната неделя на март, като часовниците се преместват с 1 час напред, а връщането към астрономическото време да бъде в 4:00 ч. през последната неделя на октомври, като часовниците се преместват с 1 час назад.

Но и това също не е окончателно. През 2015 г. Волен Сидеров внася за първи път в парламента проект за решение на Народното събрание, с което да се възложи на Министерски съвет да отмени постановленията за лятното часово време.

След предварителни обсъждания три години по-късно, през 2018 г., Европейската комисия предложи смяната на часовото време да се отмени, като държавите членки запазват правото си да решат коя часова зона да важи за техните територии. До този момент окончателно решение по въпроса в България не е взето.

Интересно

Бенджамин Франклин, първият посланик на САЩ във Франция, предлага на шега лятното часово време, за да осмее „мързеливите“ французи.

През 1784 г. той пише сатирично писмо до „Парижки вестник“, в което предлага часовниците да се преместят напред през лятото, за да могат гражданите да стават по-рано и да виждат повече дневна светлина. Той също така изисква данък върху прозоречните щори, нормиране на свещите и сигнал за събуждане, подаван от артилерийски огън.

Повече от век по-късно, през 1895 г., новозеландският астроном и естествоизпитател Джордж Хъдсън предлага същата идея от чисто егоистични съображения. Той искал допълнителната светлина през лятото да му помогне да изучава насекомите.

През 1907 г. английският строител, играч на голф и вманиачен в хорологията (измерването на времето) Уилям Уилет също предлага това, след като една сутрин пътува рано и забелязва затворените прозорци и спуснатите завеси, докато хората спят в прекрасната лятна зора.

Една година по-късно, на 1 юли 1908 г., след като местен бизнесмен на име Джон Хюитсън подава петиция до местния съвет, жителите на Порт Артър, Онтарио, Канада, получават разрешение да преместят часовниците си с един час напред, за да се радват на по-дълги и светли вечери. Скоро ги последват и други канадски градове.

По-мрачни мотиви обаче карат Германската империя да приеме лятно часово време на 30 април 1916 г.

Увеличаването на дневната светлина през лятото осигурява по-ефективна работа на военната машина. Освен това се намалява количеството гориво, използвано за вътрешно осветление, което увеличава доставките за армията.

През следващия месец Великобритания последва примера. Всъщност парламентът обсъжда идеята още от 1909 г., въпреки че промените са били силно оспорвани от фермерите, които са искали по-светли летни сутрини, в които да вършат работата си, вместо по-дълги и по-светли вечери.

В крайна сметка през 1925 г. лятното часово време е обявено за постоянно на Острова в знак на признание на факта, че часовете на бодърстване не съвпадат със сезонната продължителност на деня.

Стрелките и ЕС

След лобирането срещу лятното часово време от страна на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, през 2018 г. Европейският парламент прави проучване, което показа, че голямо мнозинство от европейците подкрепя премахването на лятното часово време.

Жан-Клод Юнкер

Всъщност в онлайн проучването участваха само 4,6 милиона европейци - три милиона от тях германци, които доминираха в лагера на привържениците на премахването. Във Великобритания, например, само 13 000 души си направиха труда да гласуват.

Общо около 80% от участниците в проучването са поискали да се премахне зимното часово време. Резултатите показват и значително възрастово разделение, като хората в Европа над 50 години са против смяната на часовника, а хората под 24 години са или за лятно часово време, или не се притесняват.

Анализаторите предполагат, че младите хора са по-склонни да притежават смартфон, който автоматично променя времето, което намалява неудобствата. (Като алтернатива циниците могат да предположат, че хората под 24 години имат малък опит в ранното сутрешно ставане.)

*Източник: Chernomore, posoki, БТА