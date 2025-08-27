Ч овек вече не знае какво да очаква - дори на места, където всичко би трябвало да е под контрол и човек да се чувства сигурен.

Явно обаче не е така - дори в самолетите и то по време на полет.

Последните два случая сащисаха пътниците и разгневиха контролиращите полетите.

Гол стюард в клозета

Стюард на British Airways е бил открит напълно гол в тоалетна на борда по време на полет от Калифорния до Лондон.

41-годишният Хейдън Пентекстоп, който е описан като развълнуван, потен и бърборещ, трябвало да бъде спрян от ръководителя на полета, след като не успял да да се включи в предполетните приготовление и проверките за безопасност.

British Airways flight attendant found naked and high on drugs in toilet on planehttps://t.co/mx5zUSNo2a — GB News (@GBNEWS) August 23, 2025

След като се оплакал от стомашни спазми и казал, че трябва да се преоблече, стюардът се заключил в една от тоалетните на самолета.

British Airways attendant found naked and on drugs in onboard toilet.



Talk about a bad day at work!https://t.co/aMm1wDakbT pic.twitter.com/XK1YcnNDUk — Horny Pony (@horny_pony_) August 22, 2025

По-късно кръвен тест разкрива, че Пентекстоп е имал метамфетамин и амфетамин в организма си, станало ясно по време на изслушването в съда

Оттогава той е уволнен от British Airways и живее "приземен" със съпруга си, съобщават от съда.

British Airways flight attendant found naked, high on meth in bathroom of airplane headed to Heathrow https://t.co/BcYhhbEry6 pic.twitter.com/JIxzqng9WC — New York Post (@nypost) August 23, 2025

Страсти в клозета

Пътническият самолет Erbas A320 на нискотарифната авиокомпания easyJet (EZ) на летище Аликанте (ALC) в Испания е посрещнат от полицията, която е изпратена в кабината на самолета за двама пътници, които не са успели да обуздаят по време на полета. Двойката е била незабавно задържана „за по-нататъшни действия“.

Самолетът излита от Лондон Лутън (LTN) в 20:44 ч. в британското време на 8 август 2025 г. на редовната линия EZY2317.

По време на полета жена на около тридесет години започнала да консумира по-големи количества алкохол и се карала шумно с партньора си, съобщават британските медии.

„Не искам кафе, искам алкохол“, крещяла буйната дама.

Когато ѝ предложили кафе, тя отговорила: „Не искам кафе!“ и продължила да вика, дори крещяла към други пътници.

Изведнъж тя станала от мястото си и се запътила към тоалетната, като повикала партньора си „да ѝ помогне“, след което заключили вратата.

Звуците, които се чули след това от тоалетната – въздишки, смях и силни стонове – били ясна индикация за това, което правели, съобщава Express.

Uzdasi odjekivali avionom, dopirali iz toaleta usred leta: Svi putnici crveneli, pa reagovala policija https://t.co/Yf5Tv6YRmO — mondo.rs (@mondoportal) August 22, 2025

Свидетели твърдят, че жената преди това е казала на глас, че иска да стане част от така наречения mile high club – термин, използван за описание на двойки, които правят креватни упражнения в самолет по време на полет.

Въпреки че на мнозина това им се сторило като шега, скоро станало ясно, че тя всъщност е изпълнила намерението си.

Членовете на екипажа се опитали да се намесят, но не успели да отворят вратата, според островните медии.

Когато станало ясно, че ситуацията излиза извън контрол, те информирали капитана, а след това и испанската полиция, която чакала самолета след кацането.

В официално изявление easyJet потвърждава инцидента и заявява:

„Можем да потвърдим, че полет EZY2317 от Лутън до Аликанте на 8 август е бил посрещнат от полицията при кацане поради неподходящо поведение от страна на отделни пътници. Ние приемаме подобни инциденти сериозно и не толерираме поведение, което нарушава реда на другите.."

*Източник: MailOnline, Aero, Express, Mondo, GBNews