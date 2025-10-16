К алендарите с атрактивните австралийски пожарникари вече са готови.

Мъжете се снимат с различни животни - сред тях кучета, котета и коали. Правят това с кауза.

Средствата, които се събират от продажбите, се използват за спасяване на дивата природа, възстановяване от бедствия и подобряване на условията на труд именно на тези, които първи се отзовават на помощ.

Тази година акцентът е върху подкрепа за животни и хора, засегнати от пожари, наводнения и дори международни бедствия като ураганите "Хелън" и "Милтън" в САЩ.

Фотосесията е отнела месец и са участвали над 25 пожарникари от авиационни, военни и градски служби.

Календарите излизат в пет специални издания: "Dog" (с кучета), "Cat" (с котки), "Horse" (с коне), "Mixed animals" (с различни животни) и "Hero" (само с пожарникари).

Традицията датира от 1993 г. и досега са събрани 3,5 млн. долара, писа bgonair.bg.