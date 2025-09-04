Г ледах Халоу роуд - филм с първоначално обещание да бъде интригуващ, интересен, задълбочен, който завършва с почти неясен край, взет от филми на ужасите или детски проект за пети клас.

Двама объркани родители са в главните роли, а действието се развива в един автомобил. Сценарият не съдейства за изясняване на ситуациите, които се сменят във втръстващ телефонен разговор почни през цялата лента. Думите тук са „катастрофа“, „паника“, „лабилност“, но те не успяват да бъдат свързани докрай в нещо логично и разбираемо. Аз като зрител съм разочарован и не бих препоръчал заглавието.

Макстън Хол е телевизионната ми компенсация след гореспоменатия филм и за радост е сериал. Младите актьори допринасят за свежата динамика на филма и разполагат зрителя в различни ситуации, в които не липсват романтика, естетика и бодрост. Красива последна сцена в сериала „Просто хей така“, дава представа за гласовитите наличности от страх, вина и чувство за собственичество, от които трябва да се освободим. Гласовити, но запокитени в килерите на подсъзнанието ни, те са се капсулирали в паяжините на подозрението и съмнението. Които неизменно променят изконната химия и природен състав на чувството и на думата. Чувства и думи, които пренареждат живота ни или го оставят на пауза за много дълго. Звездите тук са неизменните Кари Брадшоу и Миранда, повествованието е донякъде приятно напомнящо Сексът и градът, но на моменти издиша.

„Туристът“ е оригинално развиваща се сага, не изискваща твърде много от вниманието. Наивна, възпълничка кандидат полицайка се възползва от ситуацията и редува вътрешните си романтични потребности с полицейския си дълг. Главният герой е жертва на катастрофа, той е с увреждания и амнезия. Полицайката съдейства на сценария, като ту е свитичка дебелана, ту е самоотвержена и довежда нещата докрай. След няколко убийства нещата се подреждат, а влюбените птички са един неочакван край на сагата.

*Коментарът е написан специално за "Телеграф"!

Лорд Евгени Минчев