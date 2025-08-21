П опаднах на нещо като продължение, но не така добра версия на "Сексът и градът". Същият актьорски състав, без Саманта и това веднага проличава. Сценаристите са я изпратили в Лондон и отвреме на време се заговаря за нея, сякаш за да направят ненужен лиезон със стария сериал.

Сериалът „Просто ей така“, опитва да представи жената около 50-те години за все още налична, секси, изобретателна в своята външност. Шарлот вече купува рокли на двете си порастнали дъщери - едната азиатка, другата се прибира с мотоциклетна каска в луксозният им дом. Кари Брадшоу сякаш най-много е запазила от предишния си образ и изглежда уверена, но малко неправдоподобна.

Филмът изобилства от флиртове с градинари и сервитьорки, а самата Миранда малко се лута в смисъла на повествованието. Саманта (Ким Катрал) наистина липсва в сериала, заместена е от някаква бизнесдама индийка, която си търси мъж с претенциозността, сякаш ще купува Тръмп плаза. Дъщерите и синовете в този сериал никак не приличат родителите си, те олицетворяват своето поколение, редом с някакви опити за отричане, отказ „за сътрудничество“ с клуба на 50-годишните. За жалост и гардеробите на петте мадами не са така пищни и очарователни, няма онази модна истерия по обувки, рокли, широкополи шапки... Ако под дулото на пистолет трябва да изкажа генералното си мнение, това е едно насилствено копие под индиго на "Сексът и градът". Може би просто защото нито сексът е същият, нито градът. Намърдването на лесбийски случай за малко да стигне до противност, но режисьорът се намесва и повръщането се отлага. Намесването на цветнокожата толерантност също издава опит за политизиране на лентата, в което няма нищо лошо, освен, ако тук не се очакваше много повече мода и... секс. Във вторият епизод, на мастурбацията е отделено твърде много време, дотолкова, сякаш е кампания за легитимирането и в широк обществен мащаб. Междувременно Тузаря умира от инфаркт, докато Кари е на ученически концерт. Чудя се, продуцентите не са имали средства да продължат участието на актьора или такъв сценарий им е харесал. Твърде рано го отстраниха, Тузаря можеше да цупи устнички в още няколко епизода. Сериалът е построен така, че не ти досвидява да го поставиш на стоп, да отидеш до тоалетната, до супер маркета, да изпиеш дори една бира. „Просто ей така“ не е сериал, който да подобри навиците на българите, защото прекалено бързо се отдалечаваме от модни и естетически потребности. Но, както намекнах, сериалът може да подобри настроението и то само ако съвсем няма какво да правите.

*Коментарът е написан специално за "Телеграф"!

Лорд Евгени Минчев