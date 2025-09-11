В се ме питат, защо напоследък на пиша за политика. Ето ви, днес пиша. Дано ви хареса. Вредно, по-вредно, най-вредно, това е което трябва да знаете за политиката. А пет пъти по-вредно е ако не сте в нея, да се занимавате с това. Да подчинявате дните и нощите си в зобене на проблеми, чието решение нито може да понесете, нито да вземете. Политиката освен това, има други измерения. Тя не е само установяването и чрез средствата за масова информация, нито ходенето по протести, нито махленските и интерпретации. Тя е в огромни количества вътре в нас, едно необичайно ДНК, което чака да бъде събудено и развито. Политиката е наш вътрешен воин,очакващ заповедите ни за да се разсъни. Какво чакаме тогава.

Разсънете този воин, дайте му задачи, впрегнете го редом с другите ви вътрешни воини, като война на Ума, война на Дисциплината, война на Предприемчивостта. Тогава политиката отвън може единствено да стане ваш съюзник, вече премислена и установена от собствените ви качества и настройка. Вътрешната ви политика обикновено се базира на интуицията, която по правило е Божие напътствие и няма нужда да надавате ухо на напътствия от другаде. Това било добре за хората, онова било чудесно за държавата, онова било прекрасно за еди какво си. Никаква политика не може да удовлетвори живота ти, ако не си добре образован, не вършиш работата си акуратно, ако не си плащаш данъците и не си опрятен.

„Лозето не ще молитва а иска мотика“ е една поговорка, която донякъде илюстрира думите ми. Но лозето, твоето вътрешно лозе, иска и молитва. Към молитвата ще прибавиш своя труд, към своя труд ще прибавиш свежестта на мислите, които да поставиш на входа на същността си и те да не допускат мисли, натрапени от телевизия и социални мрежи. Защото политиката вече се провежда обикновено там. Типа „Не ме слушайте какво ви говоря, гледайте какво правя“. В политиката това е основно правило и само който е напълно склонен към глупости и себеотричане може да е доволен от това. Не трябва да се занимавате с политика също и заради пълната невъзможност да промените нещата глобално, ако не сте се променили отвътре. Защото това са квантови хватки на Вселената, които не може да се избегнат. Политиката е донякъде вселенската шкурка за изглаждане на мислите и чувствата ни. Тя ни подвежда и ако не бъдем податливи може да излизаме от това с уроци.

Вместо политика, отидете на опера, почистете ума си с някоя прекрасна книга, попътувайте. И да, не гледайте новините, които са новини според погледа на редакторите. Тоест той избира коя е новината за теб, а на теб остава да се тревожиш. Тревогите изпилват запасите ни от добро настроение, полагат ръжда върху постигнатото, без да сте в позиция да поправите „новините“.

*Коментарът е написан специално за "Телеграф"!

Лорд Евгени Минчев