Л ятото ни даде в завещание няколко вълнуващи кадри на стилни жени, които ще ви представя днес. Те са заети в бизнеса и са по високите етажи, всяка в своята сфера. Имаме отличник в недвижимите имоти, кралица на диамантите, крехка и тактична ценителка на изкуството и прочие. Седемте най-стилни жени на България включва разбира се и една звезда, която показа много стил и усърдие в последните месеци.

1. Юлия Кастелли

Тя е коронованата Кралица на диамантите а репутацията и я предшества по цял свят. Юлия Кастелли е обособена в Лондон и „надава ухо“ за всички новости в намиране на скъпоценни камъни и превръщането им в бижута. Нейната елегантност е оценена във всички краища на света, а тези успехи ще бъдат обобщени с номинацията и за Бизнесдама на годината 2025 в нейната категория.

2. Ана Михайлов

Тук може да се каже, че Съвършенството е намерило своя дом и ако го напуска понякога, то е за да си набави още... съвършенство. Ана Михайлов освен ценител и меценат на изкуство е сдържана бизнесдама, която оставя външността и да говори са нея. А тя нашепва за романтика, шик и специално отношение към Живота.

3. Краси Атанасова

Тук се преплитат професионално отношение към модата и това самата ти да бъдеш Мода. Краси Атанасова превръща всяка своя дреха в шедьовър, като добавя нещо от себе си. Блясъкът е нейното презиме, следвайки я с всеки нов шедьовър, който тя ни представя без очакване за аплодисменти. Но, аплодисменти винаги има.

4. Мика Георгиева

Съдружникът и управляващ директор в агенция за недвижими имоти Galardo е безпрецедентно стилна. В своята категория, а именно заетата жена, Георгиева е стриктна по френски. Тук отсъства опиянение от собствената привлекателност или статут, вирее само уважението към околната среда, съставена от равнопоставени и още по-успели жени.

5. Ивка Бейбе

Принцесата на подкастите е обаятелна в своето търсене и развитие. Естетическите залежи тук са се превърнали в добре обработено злато, от което Ивка ни поднася на час по лъжичка. И добре, че е така, защото иначе съвсем би се разорила. Емоционално, разбира се.

6. Зорница Стойчева

Тя е сериозна и успяла жена и може да се каже, че е кралицата на лукса с вдъхновяващия си бизнес. Притежател е и управлява с твърда ръка едни от най-успешните ресторантьорски адреси с марката Quche и е същевременно коронованата императрица на високите винени изживявания чрез Зорница estate. Бизнесдамата показва висока класа с всяка своя поява и несъмнено влияе на столичната околна среда с изборите си.

7. Гери Сарафски

Сарафски е ветеран в покоряване на модните класации и днес не изостава от това си амплоа. Тя е смела, борбена и находчива, относно всичко, а модата я насърчава да грее на върха на Живота. Гери вдъхновява и насърчава всички около себе си, затова визията и заслужава единен хор от овации.

Лорд Евгени Минчев