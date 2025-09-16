З агуби между 1,5 и 5 млрд. лв. се очакват в сектор "Свиневъдство", ако се изпълни искането на ЕК да се махнат фиксаторите – клетките при отглеждане на свине, птици и телета.

Това съобщи изпълнителният директор на Асоциацията на свиневъдите в България Димитър Михайлов в интервю пред БНР.

Той прогнозира покачване на цената на свинското месо.

"Махането на тези фиксатори е абсолютна промяна на технологията на производство. Министерство на земеделието още не е направило анализ, но по първоначални данни промяната на технологията за България би струвала между 1,5 и 5 млрд. лв. Разбирате за какви огромни суми става въпрос. А ЕК не дава информация как това ще се компенсира към производителите. Опасенията са, че от забраната на ЕК за клетки загубата ще е около 40%, защото премахването на фиксатори за свине майки ще доведе до смачкване на малките".

Михайлов коментира състоянието на сектор "Свиневъдство" и посочи, че в Европа то е жертва на търговската война. Защото ЕС е наложил мита на Китай за електрическите автомобили, а китайците си връщат със свинското месо.

"Свинското месо все още е най-предпочитаното и тенденциите са така да остане", коментира Михайлов

Михайлов посочи, че 70% от свинското у нас е внос и причина за това е липсата на големи кланици. През 2024 г. е възстановено производството на свинско месо – 83 000 т, но то е едва 35-40% от вътрешния пазар.