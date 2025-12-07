Б аран Карабей започва да си дава сметка, че само измъчва Дилан, докато се опитва да я направи щастлива. Каквото и да стори, тя е като птича със скършени крила. Изглежда толкова самотна и крехка.

Когато дочува случайно разговор между нея и Кадер, Баран признава на Дилан. Това видимо я разстройва. Той я вижда да плаче и се опитва да я успокои.

Тя излиза с номера, че плаче, защото дрехата й се е изцапала. Той се опитва да я успокои с думите, че ще й купи нова, а Дилан се фръцва, че така му е най-лесно – да купува всичко наново. Баран решава да позвъни на майката на Дилан – Ханифе, и да им организира среща. Дилан отново търси под вола теле и пита Баран защо това се случва точно сега.

Рана

Баран взима важно решение и съобщава, че занапред Дилан ще се грижи не само за храната, но и за лекарствата на баща му Кудрет. Тя е удивена. Отношенията между Дилан и Баран, както винаги, са на приливи и отливи. За пореден път тя нахълтва в кабинета му, за да го попита къде е проблемът. А той й казва, че проблемът е в нея – тя е като незарастваща рана, която не му дава възможност да диша, но и не го убива. Той страда най-много, че някой ден тя просто може да си тръгне. Дилан недоумява защо ще си тръгва.

Дилан и чичо Кудрет

Фурор

Носят на Дилан дреха, която Баран е избрал специално за нея. Тя трябва да я облече, за да отидат заедно на важен прием. Разбира се, появата й ще предизвика фурор, а Баран губи ума и дума. Когато се овладее, ще покани съпругата си на танц, а всички гости ще ги аплодират. Предстои една прекрасна вечер, в която Дилан и Баран ще са като принц и принцеса в приказка.

Гостенката Серап проумява, че бракът между Баран и Силан може и да не е истински, но между тях има чувства. Докато им се извинява, сълзите й напират. Сагата продължава. Баран е готов да пусне Дилан да учи зад граница, но тя пак се терзае, че част от нея ще остане в имението на Карабей. Споделя мислите си и пред чичо Кудрет, докато се прощава с него. Тя не би искала да си тръгва, преди да се увери, че лечението е успешно и той се е възстановил.

Баран тайно се любува на Дилан, докато тя спи. Колкото и да му е трудно, важна е тя, а не неговите чувства. Но денем ситуацията е друга. Когато Дилан отива при Баран, за да му върне венчалната си халка, той побеснява и се опитва да потроши всичко, което му е пред погледа. В следващия момент вече се притеснява защо тя е пропуснала закуската, а Дилан му се тросва, че може и да е на диета. Споровете им все повече напомнят на отношения между влюбена двойка.

Баран се развеселява, че съпругата му се е изцапала като малко дете.

Ревност

Когато ревнува Баран от Серап, Дилан му напомня, че е женен мъж и че трябва да се държи като такъв. В следващия момент тя е уморена да се опитва да се впише в семейство Карабей и иска да изживее живота, който й принадлежи. Най-накрая ще достигне своите цели.

Азаде е доволна, че ще се лиши от присъствието на „змията“, както най-често нарича съпругата на внука си. Разводът на Дилан и Баран е в ход и злата баба ликува.

Надзирател

Дежавю – за пореден път Баран и Дилан се разправят с монолози. Тя му казва, че имението на Карабей е било за нея затвор. Отначало Баран е бил неин надзирател, но след това е видяла, че той е състрадателен.

Има ли нещо, което да накара каменното изражение на Баран Карабей да се промени? Ето че да, докато похапват той вижда, че жена му си е изцапала лицето и се смее, че е като малко дете. Пресяга се и започва да я бърше, сякаш е точно така. Тя пък му дава ябълка и му обяснява, че ако не хапне десерт, нивото на кръвната му захар ще падне. Баран взима ябълката и я разделя на две половини. Щом е така, едната е за нея, другата за него. Ето че документите за развода вече са факт. Дилан смята, че всичко на този свят е временно. И на добрите, и на лошите дни рано или късно им идва краят.

Кристи Красимирова