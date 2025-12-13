Ш ест души с новооткрит захарен диабет с кръвна захар над 7mmol/l, 8 души с известен захарен диабет тип 2 и 11 лица в преддиабетно състояние бяха установени по време на безплатно изследване на кръвна захар в МБАЛ-Шумен. В обособения за целта кабинет са преминали 60 граждани, медицински лица и служители в лечебното заведение, съобщи д-р Назан Ремзи, ендокринолог в многопрофилната болница.

Тенденция

Забелязва се тенденция към увеличаване броя на пациентите със съдови усложнения при диабет- т.нар. диабетно стъпало, в хирургично отделение. За десетте месеца на 2025 г. пациентите с ампутации над коляното са толкова, колкото за 2023-та и 2024-та, взети заедно.

По структура преобладават мъже над 60 години, сочат последни, тревожни данни от болничното заведение. Диабетното стъпало е едно от характерните усложнения при диабет, свързано с редица болестни изменения на долните крайници. Те се дължат на съдово дегенеративен синдром и промени в периферната нервна система. Открива се нарушена функция на нервните влакна заради високи стойности на кръвната захар за продължителен период. Според специалистите поддържането на хигиена на краката и особено на стъпалата е изключително важно. Стриктна хигиена е задължителна и за ходилата. А гъбичните инфекции трябва да се лекуват веднага. В случай че има рани, които не заздравяват, това е сигнал за увреждане на периферните съдове на краката и непременно трябва да се посети съдов хирург.

"В България от това заболяване страдат около 700 000 души, 960 хиляди са в преддиабетно състояние. А 40% от хората не знаят, че имат диабет. 90% от пациентите са с диабет тип 2 в световен мащаб. 10% са с тип 1. Налице е пандемия от захарен диабет", заяви д-р Ремзи Назан.

Оплаквания

Захарният диабет е хронично метаболитно заболяване, при което нивата на кръвната захар са повишени поради недостатъчно производство на инсулин или неефективното му действие. Най-честите оплаквания при пациентите са сухота в устата, жажда, често уриниране, редукция на тегло и хронична умора. Рисковите фактори за отключване на захарния диабет тип 2 са обиколка на талия, при жени над 80 см. А при мъже над 94 см, високи нива на холестерол в кръвта, тютюнопушенето, прекомерна консумация на алкохол, заседналият начин на живот, наднормено тегло, затлъстяване. Честотата на захарен диабет тип 2 може да бъде намалена с 50% с балансирано хранене, физическа активност, разходки поне 30 минути ежедневно.

"За лечение на захарен диабет тип 1 разполагаме със съвременни технологии, за тип 2 с протективни медикаменти. Целта е да се предотвратят усложненията от заболяването. Най-честите усложнения са диабетна полиневропатия, сърдечносъдовите усложнения, бъбречна недостатъчност, мозъчни инсулти, ампутация на долни крайници“, отбелязва ендокринологът.

„Диабетът не е пречка за пълноценен живот. Ранната диагностика и съвременните технологии дават на пациентите свобода и сигурност“, обобщава д-р Ремзи.