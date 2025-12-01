Д уховното развитие на Панагюрище през XIX век представя доц. д-р Атанас Шопов, директор на Историческия музей в Панагюрище. Книгата „Панагюрският край - приноси в църковнонационалното движение през Възраждането“ търси отговори за условията, довели до духовното издигане на града. Според доц. Шопов заможни жители участват в еволюционния и революционния принцип за свобода.

През Възраждането в Панагюрския край се строят църкви, а храмовете там са сред най-големите и богато изписани български църкви, като строителството им е резултат от участието на местното общество, уточнява пред БТА Шопов. По думите му в Панагюрище има храм с над 300-годишна история, като според някои автори корените му могат да достигат до Средновековието. До него в началото на XIX век е построен храмът „Свето Въведение Богородично“ в Панагюрище, а след

Кримската война промените в Османската империя дават основание за искания за нови храмове, сред които е и катедралната църква „Свети Георги“.

Авторът отбелязва, че духовните обители имат роля в образованието през османското владичество. По неговите изводи районите с развит духовен център разполагат с по-грамотно население. Той уточнява, че църковното движение е свързано с духовното развитие и просветното дело, като първите учители са свещениците. По неговите данни жители на Панагюрския край имат принос към борбата за духовно и църковно обособяване и стремежът към духовност се свързва с желанието за утвърждаване като отделен народ в пределите на Османската империя.

Книгата включва анализи, основани на документи от архива на Историческия музей в Панагюрище.