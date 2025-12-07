Ф еновете на Джан Яман внимателно следят всяка негова стъпка и, разбира се, не пропуснаха факта, че турският актьор и неговата възлюбена Сара Блума се отписаха един друг в социалните мрежи.

Джан Яман и Сара Блума

Въпреки че изглежда, че са се разприятелили, общите им снимки не са премахнати. Интригата е, че само преди месец двамата разтръбиха, че възнамеряват да сложат отношенията си на нова плоскост и намекнаха, че ще има тежка сватба.

По-голямата част от почитателките на актьора не харесват възлюбената му и я намират за твърде провокативна, но актьорът се задържа дълго време с нея.

Кристи Красимирова