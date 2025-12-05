Ф еновете на „Приятели“ в САЩ най-накрая могат да гледат последните осем епизода на злополучния спин-оф сериал на хитовия ситком „Приятели“ - „Джоуи“, с участието на Мат Лебланк в ролята на нещастния, но симпатичен Джоуи Трибиани, съобщи Би Би Си.

На 58, Мат Лебланк вече не е нито толкова чаровен, нито толкова забавен, както го помним. Но поколението, което „одъртя“ заедно с него, продължава да пази сантимент по отминалите времена и предпочита да гледа старите епизоди на „Приятели“, когато всички ние бяхме млади.

Ситкомът на Ен Би Си от 2004 г. беше спрян през 2006 г. по средата на втория си сезон поради ниски рейтинги, което означава, че американските фенове така и не успяха да видят последните серии. Сега, почти 20 години по-късно, те са достъпни за гледане в Ютуб канала на „Приятели“. Шоуто, което се излъчи за първи път само четири месеца след края на „Приятели“, показа Джоуи, който се мести в Холивуд, надявайки се да стане известен актьор. Точно там по ирония на съдбата новият му ситком беше спрян, припомниха от Би Би Си.

Един от феновете, цитиран от БТА, написа в Ютуб: „Надявам се Мат Лебланк и останалата част от актьорския състав някой ден да прочетат коментарите в този канал и да осъзнаят, че противно на общественото мнение имаше група хора, която абсолютно обожаваше тази телевизионна поредица.“

Докато пилотният епизод на „Джоуи“ беше гледан от приемливите 18,6 милиона зрители, с напредването на сериала рейтингите спаднаха, като средно достигнаха 10,2 милиона зрители през първия му сезон и 7,1 милиона през втория. „Джоуи“ се завърна по Ен Би Си през март 2006 г., но беше свален от програмата само след един епизод. През май същата година сериалът беше официално спрян след два сезона. По това време някои фенове по света успяха да гледат пълните два сезона в собствените си страни.

„Джоуи“ има 50 процента рейтинг в сайта за филмови ревюта Rotten Tomatoes – в сравнение със 78 процента за „Приятели“, уточниха от Би Би Си.