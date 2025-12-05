М ерт Рамазан Демир отново си навлече гнева на почитателите на сериала „Златно момче“, които го попиляха от критики в социалните мрежи.

Феновете на любимия турски сериал съпреживяваха на екранната любов на Ферит и Сейран и останаха разочаровани, след като идилията свърши с финала.

Ферит и Сейран

След новините за изневяра на Мерт Рамазан Демир, който имаше връзка с Афра Сарачоглу и в реалния живот, сега пак репортери от изданието Posta го изловиха да се разправя с девойка, с която уж не били заедно. Според репортерите тя била разплакана и обвинявала актьора, че се будалка с нея. "Защо се шегуваш с мен", подвиквала към отиващия си Мерт (Ферит) девойката, след като била изоставена от него на паркинг.

Ферит и Сейран

Кристи Красимирова